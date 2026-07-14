/ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન દુ:ખદ ઘટના, અચાનક મેદાન પર જ ઢળી પડ્યો બોલર, હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા તોડ્યો દમ

Cricketer Death : જમ્મુ-કાશ્મીરમાં એક સ્થાનિક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એક દુ:ખદ ઘટના બની. મેચ દરમિયાન બોલિંગ પૂર્ણ કર્યા બાદ એક ખેલાડી અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યો હતો. ટીમના સાથી ખેલાડીઓ તેને હોસ્પિટલ લઈ ગયા, પરંતુ ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. આ ઘટના બાદ મેદાન પર શોક છવાઈ ગયો અને મેચ અધવચ્ચે જ રોકવી પડી. આ દુ:ખદ ઘટના ભલેસા ચેનાબ પ્રીમિયર લીગ (BCPL)ની ત્રીજી સીઝન દરમિયાન બની હતી. મૃતક ખેલાડીની ઓળખ સુહેલ તરીકે થઈ છે, જે YCC જીમખાના કિશ્તવાર સામે બાદશાહ 11 ભલેસા ટીમ માટે રમી રહ્યો હતો.
મેદાન પર ઢળી પડ્યો બોલર
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સુહેલે તેની બીજી ઓવર પૂર્ણ કરી હતી. ઓવર પૂર્ણ થયા પછી તે તેના શૂઝની દોરી બાંધીને ઉભો થયો, ત્યારે તે તકલીફમાં હોય તેવું લાગતું હતું અને તેનું સંતુલન જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. થોડીક સેકન્ડો માટે પોતાને સ્થિર કર્યા પછી તે ચાલવા લાગ્યો પરંતુ અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યો. આ જોઈને સાથી ખેલાડીઓ અને દર્શકો તેની મદદ માટે દોડી આવ્યા.
તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. થોડા વર્ષો પહેલા મહારાષ્ટ્રના સંભાજીનગર જિલ્લામાં એક સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન આવી જ ઘટના બની હતી. મેચના લાઈવ પ્રસારણના ફૂટેજમાં સુહેલને હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે એક વાહન મેદાનમાં આવતું દેખાતું હતું.
તેના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી નક્કી થયું નથી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે અને ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા પછી તેને તેના પરિવારને સોંપવામાં આવશે. સુહેલનો પરિવાર જમ્મુ-કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લાના ભદરવાહ વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
खिलाड़ी, कसरती शरीर वालों के अकाल मौत की खबरों में आज एक दुख कड़ी और जुड़ गई.
Cricketer collapses, dies during match in Jammu's Doda.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। गंडोह तहसील के थलोरन… pic.twitter.com/d2ershyLkR
— Abhishek Dwivedi /अभिषेक द्विवेदी 🇮🇳 (@Dubeyjilive) July 13, 2026
શાનદાર પ્રદર્શન બાદ દુર્ઘટના
ઘટના પહેલા સુહેલ અસાધારણ રીતે સારી બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. તેણે બે ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 8 રન આપીને બે વિકેટ લીધી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા તેની ટીમે 12 ઓવરમાં 147 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં આદિલ મીરે 38 બોલમાં 75 રનની મહત્વપૂર્ણ વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ સુહેલ ટાર્ગેટનો બચાવ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યો. આ મેચ ગાંડોહ તહસીલના થાલોરનના સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી હતી. આ ઘટના બાદ ટુર્નામેન્ટના આયોજકોએ તાત્કાલિક મેચ અટકાવી દીધી હતી.