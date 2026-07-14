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ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન દુ:ખદ ઘટના, અચાનક મેદાન પર જ ઢળી પડ્યો બોલર, હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા તોડ્યો દમ

Cricketer Death : જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એક ક્રિકેટરનું નિધન થયું છે. એક બોલર પોતાની ઓવર પૂરી કર્યા બાદ જમીન પર જ ઢળી પડ્યો હતો. જે બાદ તેને તાત્કિલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:02 PM IST
ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન દુ:ખદ ઘટના, અચાનક મેદાન પર જ ઢળી પડ્યો બોલર, હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા તોડ્યો દમ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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