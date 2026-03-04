Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIND vs ENG : અભિષેક શર્મા સેમિફાઇનલમાં નહીં રમે ? મેચ પહેલા કોચે કર્યો ખુલાસો

IND vs ENG : અભિષેક શર્મા સેમિફાઇનલમાં નહીં રમે ? મેચ પહેલા કોચે કર્યો ખુલાસો

Abhishek Sharma : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલ મેચ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મેચમાં અભિષેક શર્માના રમવા અંગે સસ્પેન્સ છે. કેટલાક લોકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે અભિષેકને તક નહીં મળે. હવે ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે ખુલાસો કર્યો છે કે અભિષેક આગામી મેચમાં રમશે કે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:57 PM IST

Trending Photos

IND vs ENG : અભિષેક શર્મા સેમિફાઇનલમાં નહીં રમે ? મેચ પહેલા કોચે કર્યો ખુલાસો

Abhishek Sharma : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમીફાઇનલ મેચ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે. આ મોટી મેચ પહેલા બધાની નજર ટીમ ઇન્ડિયાના પ્લેઇંગ કોમ્બિનેશન પર છે. અભિષેક શર્માનું અત્યાર સુધી T20 વર્લ્ડ કપમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું છે. એક અડધી સદી સિવાય તેણે કંઈ ખાસ કર્યું નથી. આનાથી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. હવે, ટીમ ઇન્ડિયાના બોલિંગ કોચે ખુલાસો કર્યો છે કે અભિષેક ઇંગ્લેન્ડ સામે સેમીફાઇનલમાં રમશે કે નહીં.

Add Zee News as a Preferred Source

અભિષેક શર્મા અંગેનું સસ્પેન્સ ખતમ

સેમીફાઇનલ મેચ પહેલા ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અભિષેક શર્માના સ્થાન વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. મોર્કેલે જણાવ્યું હતું કે અભિષેક હાલમાં ખરાબ ફોર્મમાં છે, પરંતુ સેમીફાઇનલ તેના માટે નવી શરૂઆત હશે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે અભિષેક ચોક્કસપણે આગામી મેચમાં રમશે. કોચે કહ્યું કે સંજુ સેમસન પણ આવી જ સ્થિતિમાં હતો. અભિષેક શર્મા માટે આ શીખવાની તક છે. સેમિફાઇનલ તેના માટે એક નવો અધ્યાય હશે અને તેને મેદાનમાં સુધારો કરવાની તક મળશે.

પિચના આધારે કોમ્બિનેશન બદલાશે ?

ભારત-ઇંગ્લેન્ડ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની છે. પિચે સસ્પેન્સ બનાવ્યું છે. અત્યાર સુધી જે ચિત્રો સામે આવ્યા છે તેમાં ઘાસ દેખાય છે. પિચના આધારે વધારાના સ્પિનર અથવા ફાસ્ટ બોલરનો સમાવેશ કરવાનો વિચાર કરી શકાય છે.

પિચ વિશે બોલતા, મોર્ને મોર્કેલે કહ્યું, અમે બધું જ આવરી લીધું છે. ટીમ પસંદગી મેચના દિવસે પિચ કેવી દેખાય છે તેના પર નિર્ભર રહેશે. પિચને હમણાં જ પાણી આપવામાં આવ્યું છે અને થોડી નરમ છે. તેથી જ હમણાં કહેવું મુશ્કેલ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Abhishek SharmaInd vs Engt20 world cup 2026Bowling Coach

Trending news