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બ્રાઝિલ વર્લ્ડ કપના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, છેલ્લી ઘડીએ તૂટ્યું જાપાનનું દિલ, ટુર્નામેન્ટમાંથી થયા બહાર

Brazil Vs Japan: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32માં બ્રાઝિલે જાપાનને 2-1થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, બ્રાઝિલ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં પ્રવેશ કર્યો છે. હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમ ખાતે સ્ટોપેજ ટાઇમમાં ગેબ્રિયલ માર્ટિનેલીના ગોલે મેચનું પરિણામ પલટી નાખ્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:09 AM IST
બ્રાઝિલ વર્લ્ડ કપના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, છેલ્લી ઘડીએ તૂટ્યું જાપાનનું દિલ, ટુર્નામેન્ટમાંથી થયા બહાર
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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