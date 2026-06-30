/બ્રાઝિલ વર્લ્ડ કપના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, છેલ્લી ઘડીએ તૂટ્યું જાપાનનું દિલ, ટુર્નામેન્ટમાંથી થયા બહાર

Brazil Vs Japan: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32ની રોમાંચક મેચમાં, બ્રાઝિલ હારથી બચી ગયું અને જાપાનને 2-1થી હરાવ્યું. જાપાને પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમને ચોંકાવી દીધી હતી અને 29મી મિનિટે સરસાઈ મેળવી લીધી હતી.
હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં કૈશુ સાનોએ પહેલો ગોલ કર્યો હતો. આ પછી, બીજા હાફમાં, બ્રાઝિલે 56મી મિનિટમાં ફરી પરત ફરી અને કાસેમિરોના ગોલની મદદથી મેચને બરાબર કરી. જ્યારે મેચ વધારાના સમય તરફ જઈ રહી હતી, ત્યારે ગેબ્રિયલ માર્ટિનેલીએ સ્ટોપેજ ટાઈમ (90+6મી મિનિટ)માં ગોલ કરીને બ્રાઝિલને જીત અપાવી હતી. તેણે બ્રુનો ગુઇમારેસના પાસ પરથી ગોલ કરીને રોમાંચક વિજય મેળવ્યો અને બ્રાઝિલની ખિતાબની આશા જીવંત રાખી.
બ્રાઝિલની ટીમ પાંચ વખતની ચેમ્પિયન છે અને તેણે 2002 પછી પ્રથમ વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. હવે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તેનો સામનો આઇવરી કોસ્ટ અથવા નોર્વે સાથે થશે (રાઉન્ડ ઑફ 16). બીજી તરફ જાપાનની ટીમ આ હાર બાદ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. બ્રાઝિલ માટે આ મેચમાં અનુભવી ખેલાડી નેમાર જુનિયર એક મિનિટ પણ રમી શક્યો નહોતો. કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ તેને મેદાનમાં ઉતાર્યો ન હતો.
A late goal sees Brazil into the next round! 🇧🇷#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
બ્રાઝિલ બહાર થતા બચ્યું
ભલે જીતનું માર્જિન નાનું હતું, બ્રાઝિલ જાપાનને હરાવીને અંતિમ 16માં જગ્યા બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે લાયક હતું. જો બ્રાઝિલ બહાર થઈ ગયું હોત, તો 1966 પછી ટૂર્નામેન્ટમાં આગળ વધવા માટે તે તેનું સૌથી ખરાબ વર્લ્ડ કપ પ્રદર્શન હોત. જો કે, જો આપણે 2014ની સેમિફાઇનલને યાદ કરીએ તો તે સૌથી દુ:ખદ અનુભવ હતો. જો ટીમ આજે હારી ગઈ હોત તો નોન-બ્રાઝિલિયન કાર્લો એન્સેલોટીને કોચ બનાવવાનું પગલું નિરર્થક સાબિત થયું હોત.
🇧🇷 Brazil have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
એન્સેલોટીની ચાલ કામ કરી ગઈ
હાલમાં, બ્રાઝિલની ટીમ આગળ વધી છે અને આ મેચે સાબિત કર્યું કે તેને એન્સેલોટીની શા માટે જરૂર છે. અગાઉ ઘણા સ્થાનિક કોચ આ ટીમને બરાબર સમજી શક્યા ન હતા. બ્રાઝિલની કોઈપણ ટીમ અથવા કોચ પર હંમેશા જબરદસ્ત દબાણ હોય છે. પરંતુ હંમેશની જેમ, એન્સેલોટીનું મન હ્યુસ્ટનમાં સૌથી શાંત હતું. તેણે યોગ્ય સમયે યોગ્ય ફેરફારો કર્યા અને બ્રાઝિલની ટીમે મેચ જીતી લીધી. તેણે બીજા હાફના અંતે ગેબ્રિયલ માર્ટિનેલીને લાવ્યો અને નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. માર્ટિનેલીએ નિર્ણાયક ગોલ કર્યો હતો.
જાપાને મેચનો પ્રથમ ગોલ કર્યો હતો
જાપાને પ્રથમ હાફમાં મડાગાંઠ તોડી હતી. કૈશુ સાનોએ શાનદાર શોટ લગાવ્યો અને 29 મિનિટમાં ગોલ કરી દીધો. મિડફિલ્ડમાં ડેનિલોનો પાસ ખોટો પડ્યો ત્યારે બ્રાઝિલની એકાગ્રતાના અભાવ સાથે રમતની શરૂઆત થઈ. સાનોએ તકનો લાભ લીધો, કેસેમિરોને સરળતાથી ડોજ કર્યો અને પછી ઝડપથી 20 યાર્ડ આગળ વધ્યો. જ્યારે તેને સામે જગ્યા મળી, તેણે બોક્સની બહારથી ચોક્કસ શોટ બનાવ્યો, જેનાથી એલિસન લાચાર થઈ ગયો. સાનો માટે આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, કારણ કે તેણે તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી મેચમાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ કર્યો છે.