Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /Brazil vs Morocco, FIFA World Cup 2026: બ્રાઝિલનો રેકોર્ડ યથાવત, 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં નથી હાર્યું પ્રથમ મેચ

Brazil vs Morocco, FIFA World Cup 2026: બ્રાઝિલનો રેકોર્ડ યથાવત, 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં નથી હાર્યું પ્રથમ મેચ

FIFA World Cup 2026, Group C Match Result: બ્રાઝિલ અને મોરક્કો વચ્ચે રમાયેલી મેચ 1-1થી ડ્રો રહી હતી. આ ડ્રોની સાથે બ્રાઝિલે 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં પોતાનો રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો છે. બ્રાઝિલ છેલ્લા 88 વર્ષથી ફીફા વિશ્વકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ ક્યારેય હાર્યું નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:08 AM IST
Brazil vs Morocco, FIFA World Cup 2026: બ્રાઝિલનો રેકોર્ડ યથાવત, 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં નથી હાર્યું પ્રથમ મેચ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બ્રાઝિલનો રેકોર્ડ યથાવત, 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં નથી હાર્યું પ્રથમ મેચ
fifa world cup 20261 min ago
2
US Iran Peace Deal21 min ago
3
breaking news28 min ago
4
Beauty Tips1 hr ago
5
india newsJun 13