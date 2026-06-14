/Brazil vs Morocco, FIFA World Cup 2026: બ્રાઝિલનો રેકોર્ડ યથાવત, 88 વર્ષથી વિશ્વકપમાં નથી હાર્યું પ્રથમ મેચ

Brazil vs Morocco Match Result: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ સીમાં બ્રાઝિલે પોતાની પ્રથમ મેચ મોરક્કો વિરુદ્ધ રમી હતી. બંને ટીમો વચ્ચે આ મુકાબલો ન્યૂ જર્સીના ઈસ્ટ રધરફોર્ડમાં ન્યૂયોર્ક ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાયો હતો. બ્રાઝિલ અને મોરક્કો વચ્ચે આ મેચ 1-1થી ડ્રો રહી. મેચ ડ્રો થવાની સાથે બ્રાઝિલે ફીફા વર્લ્ડ કપમાં 88 વર્ષથી પ્રથમ મેચ ન હારવાનો પોતાનો રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો છે. બ્રાઝિલને ફીફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ઓપનિંગ મેચમાં છેલ્લી હાર 1934મા સ્પેન વિરુદ્ધ 1-3થી મળી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ 1938થી 2026 વચ્ચે 88 વર્ષમાં બ્રાઝિલે ફીફા વિશ્વકપમાં પોતાની કોઈ ઓપનિંગ મેચ ગુમાવી નથી.
બ્રાઝિલ અને મોરક્કો વચ્ચે 1-1થી ડ્રો
આ મેચમાં બ્રાઝિલની ટીમ નેમાર વગર મેદાનમાં ઉતરી હતી. નેમાર ઈજાને કારણે બહાર રહ્યો હતો. આ મેચમાં બ્રાઝિલ વિરુદ્ધ મોરક્કોએ આક્રમક શરૂાત કરી, જેનો ફાયદો તેને 21મી મિનિટે મળ્યો જ્યારે ઇસ્માઇલ સાઇબેરીએ ગોલ કરી પોતાની ટીમને 1-0ની લીડ અપાવી હતી. આ ગોલ બાદ બ્રાઝિલે પોતાની રમતમાં ગતિ લાવી હતી. બ્રાઝિલે મોરક્કોના ગોલપોસ્ટ પર હુમલા કરવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો અને અંતે મેચની 32મી મિનિટમાં તેને સફળતા મળી ગઈ હતી. બ્રાઝિલ માટે વિનિસિયસ જુનિયરે ગોલ કરી મેચ 1-1ની બરોબરી પર લાવી દીધી હતી. પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમનો સ્કોર 1-1થી બરોબર રહ્યો હતો.
મુકાબલાનો રોમાંચ એટલો વધુ હતો કે ખુદ ફીફા અધ્યક્ષ પણ તેની મજા માણવા પહોંચ્યા હતા. પરંતુ બંને ટીમો વચ્ચે બીજા હાફમાં કોઈ ગોલ થયો નહીં, જેનાથી મેચ ડ્રો રહી હતી.
88 વર્ષથી પ્રથમ મેચ નથી હાર્યું બ્રાઝિલ
બ્રાઝિલે મોરક્કો સામે ડ્રો રમી 88 વર્ષથી પ્રથમ મેચ ન ગુમાવવાનો સિલસિલો જાળવી રાખ્યો છે. બ્રાઝિલે 1938થી 2026 વચ્ચે ફીફા વિશ્વકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ ગુમાવી નથી. આ 88 વર્ષમાં રમાલી 21 ઓપનિંગ મેચમાં બ્રાઝિલે 17 જીત મેળવી છે અને 4 ડ્રો રહી છે. તો 48 ગોલ કર્યા છે અને 18 ગોલ ખાધા છે.
1938થી 2026 સુધી વિશ્વકપની પ્રથમ મેચમાં બ્રાઝિલ
બ્રાઝિલે પોતાની ઓપનિંગ મેચમાં 1938 ફીફા વર્લ્ડ કપમાં પોલેન્ડને 6-5થી હરાવ્યું હતું. 1950ના ફીફા વિશ્વકપમાં મેક્સિકોને 4-0થી પરાજય આપ્યો હતો. પછી 1954મા મેક્સિકોને 5-0થી હરાવ્યું હતું. 1958મા ઓસ્ટ્રિયાને 3-0થી અને 1962મા મેક્સિકોને 2-0થી હરાવ્યું હતું. જ્યારે 1966ના ફીફા વિશ્વકપમાં બુલ્ગારિયાને 2-0થી માત આપી હતી.
1970મા ચેકોસ્લાવાકિયાને 4-1થી હરાવ્યું. 1974ના વિશ્વકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ યુગોસ્લાવિયાની સાથે 0-0થી ડ્રો રમી હતી. 1978મા સ્વીડનની સાથે મેચ 1-1થી ડ્રો રહી હતી. 1982ની સોવિયત યુનિયનને 2-1થી હરાવ્યું હતું. તો 1986મા પોતાની પ્રથમ મેચમાં સ્પેનને 1-0થી પરાજય આપ્યો હતો. 1990મા સ્વીડનને 2-1થી અને 1994મા રશિયાને 2-0થી હરાવ્યું હતું. 1998ના ફીફા વિશ્વકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ સ્કોટલેન્ડ સામે 2-1થી જીતી અને 2002મા તુર્કી વિરુદ્ધ 2-1થી જીત મેળવી હતી.
2006ના વિશ્વકપમાં પોતાની પ્રથમ મેચ ક્રોએશિયા વિરુદ્ધ 1-0થી જીતી હતી. 2010મા નોર્થ કોરિયા સામે 2-1થી જીત મેળવી હતી. 2014ના વિશ્વકપમાં ફરી પોતાની પ્રથમ મેચમાં ક્રોએશિયાને 3-1થી હરાવ્યું હતું. તો 2018મા સ્વિત્ઝર્લેન્ડની સાથે પ્રથમ મુકાબલો 1-1થી ડ્રો રહ્યો હતો. 2022મા સર્બિયા સામે 2-0થી જીત મેળવી હતી અને 2026મા મોરક્કો વિરુદ્ધ પોતાની પ્રથમ મેચ 1-1થી ડ્રો રમી હતી.