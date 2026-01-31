Prev
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ખરાબ સમાચાર, આ મેચ વિનર ખેલાડી T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થાય તે પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનો ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જેના કારણે હવે ટીમમાં ફેરફાર જોવા મળશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:00 PM IST

T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પેટ કમિન્સ ઈજાને કારણે આગામી ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. કમિન્સ પીઠની ઈજામાંથી હજુ સુધી સ્વસ્થ થયો નથી. એશિઝ શ્રેણીમાં પણ તે માત્ર એક જ ટેસ્ટ રમી શક્યો હતો. આ ઉપરાંત બેટ્સમેન મેથ્યુ શોર્ટને પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

પેટ કમિન્સ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

પેટ કમિન્સ પાકિસ્તાન સામે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીમાં પણ રમી શક્યા નહોતો. તેને વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, આશા હતી કે તે 7 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં સ્વસ્થ થઈ જશે. જોકે, તેની પીઠની ઇજા મટી નહોતી અને તે ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાનારી મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

Ben Dwarshuisનો ટીમમાં સમાવેશ 

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ કમિન્સના વિકલ્પ તરીકે Ben Dwarshuisને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. Ben Dwarshuis ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર છે અને નીચેના ક્રમમાં પણ બેટિંગ કરી શકે છે. Ben Dwarshuis અત્યાર સુધી 13 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 50 વિકેટ લીધી છે. મેથ્યુ રેનશોને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. 

 

— ICC (@ICC) January 31, 2026

રેનશોએ તાજેતરમાં પાકિસ્તાન સામે T20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે ઓપનર મેથ્યુ શોર્ટનું સ્થાન લેશે. આ બે સિવાય સ્ટીવ સ્મિથને વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેની પહેલી મેચ 11 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં આયર્લેન્ડ સામે રમશે. ઓસ્ટ્રેલિયાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ગ્રુપ Bમાં રાખવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રુપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની સાથે શ્રીલંકા, ઝિમ્બાબ્વે, આયર્લેન્ડ અને ઓમાનની ટીમો પણ છે.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની અપડેટેડ 15 સભ્યોની ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઇસ, કેમેરોન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેથ્યુ રેનશો, માર્કસ સ્ટોઇનિસ અને એડમ ઝમ્પા.

Pat CumminsPat Cummins injuredAustralia T20 World Cup Squadicc t20 world cup 2026

