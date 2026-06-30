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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: હાઈ-વોલ્ટેજ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં મોરોક્કોની 3-2થી રોમાંચક જીત, નેધરલેન્ડ્સની સફર સમાપ્ત!

Morocco beat Netherlands: ફુટબોલ વિશ્વકપના નોકઆઉટ મુકાબલામાં ફેન્સને રોમાંચક મેચ જોવા મળી રહી છે. મંગળવારે એસ્ટાડિયો મોન્ટેરેમાં રમાયેલા મુકાબલામાં વર્લ્ડ નંબર 6 મોરક્કોએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં વર્લ્ડ નંબર 7 નેધરલેન્ડને 3-2થી પરાજય આપ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:38 AM IST
ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: હાઈ-વોલ્ટેજ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં મોરોક્કોની 3-2થી રોમાંચક જીત, નેધરલેન્ડ્સની સફર સમાપ્ત!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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