/ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: હાઈ-વોલ્ટેજ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં મોરોક્કોની 3-2થી રોમાંચક જીત, નેધરલેન્ડ્સની સફર સમાપ્ત!

FIFA World Cup 2026, Netherlands vs Morocco: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32ના રોમાંચક મુકાબલામાં અપસેટ જોવા મળ્યો છે. સ્ટાર ડિફેન્ડર વર્જિલ વાન ડાઇકની આગેવાનીવાળી નેધરલેન્ડ ટીમની સફર ટૂર્નામેન્ટમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. અચરાફ હકીમીની આગેવાનીવાળી મોરક્કોની ટીમે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા નેધરલેન્ડને 3-2થી પરાજય આપી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે.
ફુટ ટાઈમ (90 મિનિટ) અને ત્યારબાદ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ સુધી બંને ટીમો 1-1ની બરોબરી પર હતી. ત્યારબાદ મેચનો નિર્ણય પેનલ્ટી શુટઆઉટથી થયો હતો. રાઉન્ડ ઓફ 32ના આ મુકાબલામાં અંતિમ સુધી રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો.
આ મુકાબલો રાઉન્ડ ઓફ 32નો સૌથી હાઈ-રેન્કિંગ અને રોમાંચક હતો. રોનાલ્ડ કોમૈનની નેધરલેન્ડ ટીમ ગ્રુપ-એફમાં ટોપ પર રહી અહીં પહોંચી હતી. જ્યારે કતર 2022ની સેમીફાઈનલિસ્ટ મોરક્કોએ ગ્રુપ-સીમાં બ્રાઝિલને ડ્રો પર રોકી પોતાની તાકાત દેખાડી હતી. ઈતિહાસ નેધરલેન્ડના પક્ષમાં હતો, આ પહેલા તે વિશ્વકપમાં ક્યારેય કોઈ આફ્રિકી ટીમ સામે મેચ હાર્યું નહોતું, પરંતુ મોરક્કોએ આજે તેને પરાજય આપ્યો.
We gonna have another EXTRA TIME!!!!
WORLD CUP IS SO GOOD😍🔥 https://t.co/GXBw2cqOPP pic.twitter.com/t9wE6TtoeV
— Fut Sheriff (@FutSheriff) June 30, 2026
અંતિમ મિનિટોમાં હાઈ-વોલ્ટેજ ડ્રામા
મેચની શરૂઆતથી બંને વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી હતી. પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમના ડિફેન્ડર્સે કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે હાફ ટાઈમ સુધી કોઈ ટીમ ગોલ કરવામાં સફળ ન થઈ શકે. બીજા હાફમાં નેધરલેન્ડે પોતાનું આક્રમણ શરૂ કર્યું. મેચની 72મી મિનિટમાં ટીમના સ્ટાર ફોરવર્ડ કોડી ગાપકોએ એક જાદુઈ શોટ રમી બોલને ગોલપોસ્ટમાં પહોંચાડ્યો અને નેધરલેન્ડને 1-0ની લીડ અપાવી દીધી હતી.
ડચ ટીમ આ લીડની સાથે મેચ જીતવા તરફ આગળ વધી રહી હતી, પરંતુ અસલી ટ્વિસ્ટ આવવાનું બાકી હતી. જ્યારે નેધરલેન્ડની જીત પાક્કી લાગી રહી હતી, ત્યારે ઈંજરી ટીમની 90+1 મિનિટમાં મોરક્કોના ઇસાએ સનસનીખેજ ગોલ કર્યો હતો. આ ગોલની સાથે સ્કોર 1-1થી બરોબર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પહોંચી હતી.
નિર્ધારિત સમય બાદ મળેલી 30 મિનિટના એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પણ બંને ટીમે ગોલ કરવાની અનેક તક બનાવી પરંતુ કોઈ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં. ત્યારબાદ મેચનો નિર્ણય પેનલ્ટી શૂટઆઉટથી થયો, જેમાં મોરક્કોએ શાનદાર જીત મેળવી છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.