Cricket Special : 2007 અને 2026 બંને T20 વર્લ્ડ કપમાં રમનાર એકમાત્ર ક્રિકેટર કોણ છે ? 2004માં કર્યું હતું ડેબ્યૂ
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા છે, પરંતુ એક રેકોર્ડ એવો છે, જેને તોડવો મુશ્કેલ છે. દુનિયામાં ફક્ત એક જ ક્રિકેટર છે, જે 2007 અને 2026 બંને વર્લ્ડ કપમાં રમ્યો છે. આ દિગ્ગજ હાલમાં 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો છે, પરંતુ ક્રિકેટ પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો ગજબ છે.
T20 World Cup 2026 : ક્રિકેટ ચાહકો જાણે છે કે T20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સિઝન 2007માં રમાઈ હતી, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ MS ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ દક્ષિણ આફ્રિકામાં ખિતાબ જીત્યો હતો. 2026 આ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટની 10મી સિઝન છે અને ત્યારથી 19 વર્ષ વીતી ગયા છે, પરંતુ એક ખેલાડી એવો છે જે પહેલો અને વર્તમાન બંને વર્લ્ડ કપમાં રમી ચૂક્યો છે.
2007 અને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રમનાર ખેલાડી
જો સૌથી વધુ T20 વર્લ્ડ કપ રમનાર ખેલાડી વિશે પૂછવામાં આવે તો સ્વાભાવિક રીતે મનમાં રોહિત શર્માનું નામ આવે, જે 2007થી 2024 સુધી ટુર્નામેન્ટની નવ સિઝનમાં રમ્યો હતો, જોકે તે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા આયોજિત વર્તમાન સિઝનમાં રમી રહ્યો નથી.
ઝિમ્બાબ્વેનો બ્રેન્ડન ટેલર વિશ્વનો એકમાત્ર ખેલાડી છે, જેણે 2007 અને 2026 બંને T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. 12 સપ્ટેમ્બર, 2007ના રોજ કેપટાઉનમાં તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 45 બોલમાં 60 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી, જેના કારણે ઝિમ્બાબ્વેએ કાંગારૂઓ સામે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી.
ટેલરની 12 વર્ષ પછી T20 વર્લ્ડ કપમાં એન્ટ્રી
બ્રેન્ડન ટેલર છેલ્લે ઝિમ્બાબ્વે માટે 2014ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રમ્યો હતો. તેણે 2015માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી હતી. બાદમાં તે 2017માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો હતો. તેના સસ્પેન્શનને કારણે તે 2021ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રમી શક્યો નહોતો. જાન્યુઆરી 2022માં ટેલરને સાડા ત્રણ વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો. ICCએ ભ્રષ્ટાચાર અને ડોપિંગ ઉલ્લંઘન માટે તેના પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો. તે ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો હતો અને હવે 12 વર્ષ પછી T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં તેણે એન્ટ્રી કરી હતી.
બ્રેન્ડન ટેલરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
બ્રેન્ડન ટેલરની ઝિમ્બાબ્વે માટે કારકિર્દી ખૂબ જ મજબૂત રહી છે. તેણે 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં તેણે 36 ટેસ્ટમાં 2,403 રન બનાવ્યા છે. તેણે 207 વનડેમાં 6,704 રન બનાવ્યા છે. 58 મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ટેલરે 1,185 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 18 સદી ફટકારી છે અને 57 અડધી સદી ફટકારી છે.
બ્રેન્ડન ટેલર ઝિમ્બાબ્વે માટે ઓલ-ફોર્મેટ ખેલાડી છે, તેણે 300થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે અને 10,000થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવ્યા છે. તે તેની નેશનલ ટીમ માટે એક દિગ્ગજ ખેલાડી છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં બ્રેન્ડન ટેલરનું પ્રદર્શન
હવે પ્રશ્ન એ છે કે પોતાનો પાંચમો T20 વર્લ્ડ કપ રમવા જઈ રહેલા બ્રેન્ડન ટેલરે આ ICC ટુર્નામેન્ટમાં કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, તેણે છેલ્લા ચાર T20 વર્લ્ડ કપમાં રમાયેલી આઠ મેચમાં 40.83ની સરેરાશથી 245 રન બનાવ્યા છે. તેણે તે આઠ મેચમાં ચાર અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 60 રન છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બ્રેન્ડન ટેલરના પ્રદર્શનમાં કોઈ કમી નથી.
2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓમાન સામે મેદાનમાં ઉતરતી વખતે બ્રેન્ડન ટેલર 40 વર્ષનો થયો હતો, પરંતુ 31 રન બનાવ્યા પછી ઈજાગ્રસ્ત થતાં તે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો હતો. જેના કારણે તે કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઝિમ્બાબ્વેની શાનદાર જીત દરમિયાન પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ નહોતો. હવે ટેલર 2028માં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતા છે, કારણ કે ત્યારે તે 42 વર્ષનો હશે.
