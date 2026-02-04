T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મોટી ભવિષ્યવાણી, અભિષેક કે ઈશાન નહીં, આ ક્રિકેટર સાબિત થશે ટીમ ઈન્ડિયાનો ટ્રમ્પ કાર્ડ
Team India : ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર બ્રેટ લીનું માનવું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો આ ખેલાડી 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ખેલાડી સાબિત થઈ શકે છે. તેણે સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીની પણ પ્રશંસા કરી.
Team India : 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ ટુર્નામેન્ટ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ બ્રેટ લીએ ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેણે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી સૂર્યકુમાર યાદવને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ખેલાડી ગણાવ્યો છે. સૂર્યકુમાર આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે.
બ્રેટ લીએ સૂર્યાના કર્યા વખાણ
સૂર્યકુમાર યાદવે તાજેતરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં બેસ્ટ ફોર્મ બતાવ્યું હતું. તેણે ભારતને માત્ર 4-1થી શ્રેણી જ જીતાડી નહીં પરંતુ બેટથી પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે પાંચ ઇનિંગ્સમાં 80.66ની સરેરાશ અને 196.74ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 242 રન બનાવ્યા. જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
2025માં સૂર્યા ખરાબ ફોર્મનો સામનો કરી રહ્યો હતો, સૂર્યકુમારનું T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ફોર્મમાં પાછા ફરવું ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટી રાહત છે. બ્રેટ લીએ 'મિસ્ટર ક્રિકેટ UAE' પોડકાસ્ટમાં આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી.
વરુણ સૌથી વધુ વિકેટ લેશે
વધુમાં બ્રેટ લીએ ટીમ ઇન્ડિયાના સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીને લઈને ભવિષ્યવાણી કરી કે તે ટુર્નામેન્ટના સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બનશે. તેણે કહ્યું, તેના ફોર્મને જોતાં વિકેટો તેના માટે અનુકૂળ રહેશે, તે જે રીતે બેટ્સમેનોને છેતરે છે, મને લાગે છે કે તે તેના માટે તૈયાર છે, આ વર્લ્ડ કપ તેના નામે હશે."
વરુણે 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 20 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 36 વિકેટ લીધી. તેનો સ્થાનિક રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી છે, 15 મેચોમાં તેણે 13.06ની સરેરાશ અને 7.65ના ઇકોનોમી રેટ સાથે 33 વિકેટ લીધી છે.
Brett Lee on the T20 World Cup, IND vs PAK & Tournament Predictions | Mr. Cricket UAE Podcast#BrettLee #T20WorldCup #India #Australia #Pakistan pic.twitter.com/qbSt3j07Zw
— Mr. Cricket UAE (@mrcricketuae) February 3, 2026
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 કોણ જીતશે ?
બ્રેટ લીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના વિજેતા વિશે પુછવામાં આવ્યું તો તેનું માનવું છે કે ભારત અથવા ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી કોઈ એક ટ્રોફી જીતશે. જોકે, જ્યારે તેને ફક્ત એક જ ટીમ પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાને પસંદ કર્યું.
