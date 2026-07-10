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ઇંગ્લેન્ડમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સની ચમક પડી ફીકી: શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશિપમાં ટીમ ઇન્ડિયા પર લાગ્યો મોટો દાગ!

ભારતે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ચોથા ટી20 મુકાબલામાં 9 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બ્રિસ્ટલના કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડમાં મળેલી હારની સાથે ભારતે સતત બીજી ટી20 સિરીઝ ગુમાવી દીધી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:55 AM IST
ઇંગ્લેન્ડમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સની ચમક પડી ફીકી: શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશિપમાં ટીમ ઇન્ડિયા પર લાગ્યો મોટો દાગ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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