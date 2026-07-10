/ઇંગ્લેન્ડમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સની ચમક પડી ફીકી: શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશિપમાં ટીમ ઇન્ડિયા પર લાગ્યો મોટો દાગ!

ભારતે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ચોથી ટી20 મેચમાં 9 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બ્રિસ્ટલના કાઉન્ડી ગ્રાઉન્ડમાં મળેલી હારની સાથે ભારતે સતત બીજી ટી20 સિરીઝ ગુમાવી દીધી છે. પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝમાં ઈંગ્લેન્ડે 3-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના બેટરોએ ફરી નિરાશ કર્યાં છે. માર્ચમાં ટી20 વિશ્વકપ 2026ની વિજેતા ભારતીય ટીમ યુકેના પ્રવાસ પર સંઘર્ષ કરી રહી છે.
શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયા પર સૌથી મોટા દાગ લાગ્યા છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં વર્ષ 2019 બાદ આ પ્રથમવાર છે જ્યારે ભારતીય ટીમે સતત બે ટી20 સિરીઝ ગુમાવવી પડી છે. ઈંગ્લેન્ડ પહેલા ભારતીય ટીમે આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ બે મેચમાં 0-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2019મા ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટી20 સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ઈંગ્લેન્ડે ચેમ્પિયન ટીમને આપ્યો પરાજય
ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવી 158 રન બનાવ્યા. પરંતુ ઈંગ્લેન્ડે માત્ર 13.5 ઓવરમાં એક વિકેટ ગુમાવી લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો. ઈંગ્લેન્ડે 37 બોલ બાકી રહેતાં જીત મેળવી હતી. ભારતીય ટીમની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં બોલની દ્રષ્ટિએ આ ત્રીજો સૌથી મોટો પરાજય છે.
શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયા પર લાગ્યો દાગ
ઈંગ્લેન્ડે ભારતને પ્રથમવાર બે કે તેનાથી વધુ મેચની ટી20 સિરીઝમાં હરાવ્યું છે. આ પહેલા બંને વચ્ચે કુલ 6 દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમાઈ હતી, જેમાંથી પાંચ ભારતે જીતી હતી, જ્યારે એકનો અંત બરાબરી પર થયો હતો. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી કેપ્ટન હેરી બ્રૂકે કમાલની બેટિંગ કરતા 35 બોલમાં 79 રન બનાવ્યા હતા.
તો ફિલ સોલ્ટે 42 બોલમાં અણનમ 59 રન ફટકાર્યા હતા. બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 68 બોલમાં 146 રનની ભાગીદારી કરી યજમાન ટીમને જીત અપાવી હતી. સિરીઝની પાંચમી અને અંતિમ ટી20 મેચ 11 જુલાઈએ થાઉથેમ્પ્ટનમાં રમાશે.