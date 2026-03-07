"જો કિશોર ત્રિવેદીએ તે દિવસે બુમરાહની એક્શન બદલી નાખી હોત, તો કદાચ આજે ભારત પાસે આ રત્ન ન હોત"
Jasprit Bumrah coach Kishore Trivedi: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમીફાઈનલમાં વાનખેડે સ્ટેડિયમ પર જસપ્રીત બુમરાહે ડેથ ઓવરોમાં અદભૂત બોલિંગ કરીને ભારતને ઈંગ્લેન્ડ સામે રોમાંચક જીત અપાવી. પરંતુ બુમરાહની આ સફળતા પાછળ અમદાવાદના તેમના બાળપણના કોચ કિશોર ત્રિવેદીની મોટી ભૂમિકા રહી છે, જેમણે 16 વર્ષની ઉંમરે જ તેની અનોખી એક્શનમાં ભવિષ્યના મહાન બોલરની ઝલક જોઈ લીધી હતી.
Trending Photos
Jasprit Bumrah coach Kishore Trivedi: મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ગુરુવારની રાત્રે જ્યારે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમીફાઈનલ તેના ચરમસીમા પર હતી, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે ભારતનો હાથમાંથી મેચ સરકી શકે છે. 253 જેવો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યા હોવા છતાં ટીમ ઈન્ડિયા પૂરી રીતે સુરક્ષિત નહોતી. ઈંગ્લેન્ડના 22 વર્ષીય બેટ્સમેન જેકબ બેથેલે એવી આક્રમક ઈનિંગ રમી કે છેલ્લી ઓવરોમાં મુકાબલો શ્વાસ અધ્ધર કરી દે તેવો બની ગયો.
આ નિર્ણાયક ક્ષણે બોલ જસપ્રીત બુમરાહના હાથમાં આવ્યો અને તેણે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું કે શા માટે તેને આ સમયનો સૌથી ખાસ ફાસ્ટ બોલર માનવામાં આવે છે. ડેથ ઓવરોમાં બુમરાહે અદભૂત નિયંત્રણ બતાવતા પોતાની અંતિમ બે ઓવરોમાં માત્ર 14 રન આપ્યા. જ્યારે બાકીના બોલરોની બોલ પર ચોગ્ગા-છગ્ગા પડી રહ્યા હતા, ત્યારે બુમરાહે પોતાની વિવિધતા, સચોટ લાઈન-લેન્થ અને તેજ મગજથી ઈંગ્લેન્ડની રફ્તાર રોકી દીધી.
ભારતે આ મુકાબલો 7 રનથી જીતી લીધો અને ફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા પાકી કરી લીધી. મેચ પછી પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બનેલા સંજુ સેમસને બુમરાહના વખાણ કરતા કહ્યું, 'જસપ્રીત બુમરાહ એક પેઢીમાં એકવાર મળતી પ્રતિભા છે. આનો સંપૂર્ણ શ્રેય તેને જાય છે.' પરંતુ જ્યારે પણ બુમરાહ કોઈ મોટી મેચમાં ભારતને સંકટમાંથી ઉગારે છે, ત્યારે એક પ્રશ્ન મનમાં થાય છે - આખરે આ અસાધારણ બોલરને સૌથી પહેલા કોણે ઓળખ્યો?
બુમરાહને સૌથી પહેલા કોણે ઓળખ્યો?
આ કહાનીના કેન્દ્રમાં અમદાવાદના અનુભવી કોચ કિશોર ત્રિવેદી છે.
બુમરાહની પ્રતિભા પાછળના શિલ્પીકાર કિશોર ત્રિવેદી વિશે જાણો...
અમદાવાદનું એ નાનું મેદાન
અમદાવાદમાં SPIPA કોર્પોરેટ રોડ પાસે એક સાધારણ ક્રિકેટ મેદાન છે. કોઈ મોટી એકેડમી નથી, કે નથી ચળકાટવાળી સુવિધાઓ. આ જ મેદાન પર 79 વર્ષના કિશોર ત્રિવેદી આજે પણ પોતાની 'રોયલ ક્રિકેટ એકેડમી' ચલાવે છે. ફાસ્ટ બોલરોને તૈયાર કરવામાં માહિર ત્રિવેદીએ પોતાની કારકિર્દીમાં ઘણા ખેલાડીઓને તાલીમ આપી છે. તેમનો પુત્ર સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) માટે IPL રમી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેમની સૌથી મોટી શોધ છે -જસપ્રીત બુમરાહ.
ત્રિવેદીની બુમરાહ સાથે પહેલી મુલાકાત ત્યારે થઈ જ્યારે તે 16 વર્ષનો હતો અને અમદાવાદની નિર્મલ હાઈસ્કૂલમાં ભણતો હતો. આ પાતળા દેખાતા છોકરાની બોલિંગ ફાસ્ટ અને સટીક હતી, પણ તેની એક્શન પરંપરાગત નહોતી. બોલ ફેંકવાની રીત એવી હતી કે જેને જોઈને ઘણા લોકો તેને સુધારવાની સલાહ આપતા. પરંતુ ત્રિવેદીએ એ એક્શનમાં ખામી નહીં, પણ શક્યતા જોઈ.
તેમણે નેટ્સમાં થોડા દિવસ સુધી બુમરાહને ધ્યાનથી જોયો. જલ્દી જ તેમને સમજાઈ ગયું કે તેના હાથનું ‘હાયપરએક્સટેન્શન’ બોલને સામાન્ય બોલરોની સરખામણીમાં અલગ એંગલથી રિલીઝ કરવામાં મદદ કરે છે. આનાથી બેટ્સમેનો માટે બોલને સમજવો મુશ્કેલ બની જતો હતો.
તોફાની છોકરાને બનાવ્યો શિસ્તબદ્ધ ખેલાડી
જોકે તે સમયે બુમરાહ સંપૂર્ણપણે ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતો નહોતો. ક્યારેક પ્રેક્ટિસમાં આવતો, તો ક્યારેક દિવસો સુધી ગાયબ રહેતો. મિત્રો સાથે સમય વિતાવવો તેને વધુ ગમતું હતું. કિશોર ત્રિવેદીએ તેને કડક શિસ્તમાં ઢાળવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમણે બુમરાહની માતા દલજીતને કહ્યું કે થોડા વર્ષો માટે દીકરાની જવાબદારી તેમને સોંપી દે, જેથી તેઓ તેને એક શિસ્તબદ્ધ ખેલાડી બનાવી શકે. ત્યારબાદ બુમરાહની દિનચર્યા બદલાઈ ગઈ. જો તે પ્રેક્ટિસમાંથી ગાયબ રહેતો, તો બીજા દિવસે તેણે આખો સમય નેટ્સની પાછળ ઉભા રહેવું પડતું. ધીરે ધીરે તેને સમજાઈ ગયું કે મોટા ખેલાડી બનવા માટે નિયમિત મહેનત જરૂરી છે.
પરંતુ ત્રિવેદી માત્ર કડક કોચ જ નહોતા, તેઓ બુમરાહના સૌથી મોટા સમર્થક પણ બન્યા. જ્યારે બીજા ખેલાડીઓ તેની અજીબ એક્શનની મજાક ઉડાવતા અને તેને 'ચકર' કહેતા, ત્યારે ત્રિવેદીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ એક્શનમાં કોઈ ખામી નથી અને તેને બદલવાની જરૂર નથી. આ જ નિર્ણય પાછળથી બુમરાહની સૌથી મોટી તાકાત બની ગયો.
માત્ર રફ્તાર નહીં, મગજ પણ
ત્રિવેદીએ જલ્દી જ સમજી લીધું હતું કે બુમરાહની સફળતા માત્ર ગતિ પર નિર્ભર ન રહી શકે. તેમણે તેને બોલિંગના ઝીણવટભર્યા પાસાઓ શીખવ્યા - યોર્કર, બાઉન્સર, કટર અને અલગ-અલગ ગતિથી બોલ ફેંકવાની કળા. સૌથી મહત્વની વાત તેમણે એ શીખવી કે બોલરે બેટ્સમેનના મગજને વાંચવું જોઈએ. વાનખેડેમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની સેમીફાઈનલમાં આ કળા સ્પષ્ટ દેખાઈ. બુમરાહે ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકને પોતાના પહેલા જ બોલ પર આઉટ કરી દીધો. તેણે ફાસ્ટ બોલને બદલે કટર નાખ્યો, જેનાથી બ્રુક શોટ રમવામાં ઉતાવળ કરી બેઠો અને બોલ હવામાં ગયો. અક્ષર પટેલે શાનદાર કેચ પકડીને ભારતને શરૂઆતી સફળતા અપાવી.
"Bapu tari fielding kamal che!" 🔥
Out of words for that sensational catch by Axar Patel to end Harry Brook’s stay at the crease! 👏
Catch of the tournament? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup | Semi-final 2 | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/L2OuYBUDbL pic.twitter.com/qFwnou3pCo
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
ત્યારબાદ જેકબ બેથેલ ક્રીઝ પર આવ્યો અને શરૂઆતમાં બુમરાહના બોલ પર સિક્સર ફટકારી. પરંતુ બુમરાહએ તરત જ તેની રણનીતિ બદલી. તેણે ગતિ ધીમી કરી, બેટ્સમેનને કટર અને વિવિધ લંબાઈના ડિલિવરીથી મૂંઝવણમાં મૂક્યો. બેથેલે તેની ઇનિંગ્સમાં 48 બોલમાં 105 રન બનાવ્યા, જ્યારે બુમરાહ 13 બોલમાં ફક્ત 17 રન બનાવી શક્યો. આ તફાવત દર્શાવે છે કે મેચની મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં બુમરાહએ કેટલું નિયંત્રણ કર્યું હતું.
નાની એકેડમીથી બન્યો દુનિયાનો સર્વશ્રેષ્ઠ બોલર
ત્રિવેદીના માર્ગદર્શનમાં બુમરાહે ગુજરાત માટે સૈયદ મુસ્તાક અલી ટ્રોફી રમી. તે દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) ના સ્કાઉટ અને પૂર્વ ભારતીય કોચ જોન રાઈટની નજર તેના પર પડી. ત્યારબાદ IPLનો રસ્તો ખૂલ્યો અને જલ્દી જ બુમરાહ ભારતીય ટીમ સુધી પહોંચી ગયો. આજે તે દુનિયાના સૌથી ખતરનાક ફાસ્ટ બોલરોમાં એક ગણાય છે.
કોચની નાનકડી ઈચ્છા
રોયલ ક્રિકેટ એકેડમીના એક બેનર પર લખ્યું છે - 'જસપ્રીત બુમરાહ - આ નામને કોઈ ઓળખની જરૂર નથી.' કિશોર ત્રિવેદી આજે પણ રોજ મેદાન પર આવે છે અને યુવા બોલરોને તાલીમ આપે છે. બુમરાહની સફળતા તેમને ગર્વથી ભરી દે છે. તેઓ અવારનવાર કહે છે, 'આટલા નાના કોચિંગ સેન્ટરથી દુનિયાનો સર્વશ્રેષ્ઠ બોલર નીકળ્યો - આનાથી મોટી ખુશી શું હોય.' પછી તેઓ થોડીવાર રોકાય છે અને હસતા હસતા એક ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે - 'બસ, કાશ બુમરાહ ક્યારેક ક્યારેક અહીં આવી જાય.' કદાચ એ દિવસ પણ આવશે...
પરંતુ જ્યારે પણ જસપ્રીત બુમરાહ ભારતને જીત અપાવે છે, ત્યારે દેશને એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે આ કહાનીની શરૂઆત અમદાવાદના એ જ નાના મેદાનથી થઈ હતી, જ્યાં એક કોચે ભીડથી અલગ દેખાતા એક છોકરામાં ભવિષ્યનો મહાન બોલર જોઈ લીધો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે