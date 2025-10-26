Prev
શું મેદાનમાં રમતા-રમતા નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે ખેલાડી, જાણો શું છે નિયમ?

Player Retirement Announcement: શું કોઈ ખેલાડી મેદાનમાં રમતા-રમતા જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે? શું ક્રિકેટ કે અન્ય કોઈપણ રમતના નિયમો આની મંજૂરી આપે છે? આનો જવાબ થોડો ચોંકાવનારો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:38 PM IST

Player Retirement Announcement: ભારતીય ક્રિકેટના બે દિગ્ગજ ચહેરા રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે તેમના કરિયરના એવા તબક્કા પર છે, જ્યાં દરેક શાનદાર ઇનિંગની સાથે ફેન્સના મનમાં એક ડર પણ રહે છે કે, શું આ તેમની છેલ્લી ઇનિંગ હોઈ શકે છે? ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડે પહેલા પણ એવી ચર્ચા હતી કે કદાચ બન્ને નિવૃત્તિને લઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે, પરંતુ મેદાન પર જે થયું, તેનાથી બધા ચુપ થઈ ગયા. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (SCG) પર રોહિત શર્માએ પોતાના જૂના અંદાજમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી અને ભારતને જીતના માર્ગ પર પહોંચાડ્યું.

તેમની લય, તેનો આત્મવિશ્વાસ અને દરેક ચોગ્ગા અને છગ્ગાએ સાબિત કર્યું કે, "હિટમેન" આજે પણ હિટ છે. વિરાટ કોહલીએ પણ તેમની કેપ્ટનશીપના દિવસોની યાદ અપાવી અને તે દૃઢ નિશ્ચય અને ક્લાસ સાથે રમ્યો. હવે નિવૃત્તિ અંગેનો પ્રશ્ન એ છે કે, શું કોઈ ખેલાડી મેદાનમાં મેચ રમતા-રમતા જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે? આ સંદર્ભમાં ખેલાડીઓ માટે શું નિયમો છે?

શું ખેલાડીઓ ગમે ત્યારે લઈ શકે છે નિવૃત્તિ?
કલ્પના કરો કે, કોઈ બેટ્સમેન તેની છેલ્લી ઓવરમાં રમી રહ્યો છે અને અચાનક હેલ્મેટ ઉતારે છે, ટીમની તરફ જુએ છે અને કહે છે કે, "બસ, હવે નહીં." સાંભળવામાં આ ભલે ફિલ્મી લાગે, પરંતુ રમતગમતની દુનિયામાં આવું બન્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ બની શકે છે. હકીકતમાં કોઈ પણ કાયદો કે નિયમ કોઈ ખેલાડીને મેચ અથવા સિરીઝના મધ્યમાં નિવૃત્તિ જાહેર કરતા અટકાવતો નથી.

કોને આપવાની હોય છે નિવૃત્તિની જાણકારી?
ક્રિકેટ, ફૂટબોલ કે અન્ય પ્રોફેશનલ રમતોમાં નિવૃત્તિ લેવી એ ખેલાડીનો સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત નિર્ણય હોય છે. ખેલાડીની નિવૃત્તિ અંગે કોઈ બોર્ડ કે કોચ ક્યારે નક્કી કરી શકતું નથી કે, ક્યારે તેમણે રમવાનું બંધ કરવું જોઈએ. પરંતુ કેટલીક ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. ઉદાહરણ તરીકે ભારતમાં કોઈ ખેલાડીએ નિવૃત્તિ લેતા પહેલા BCCI અથવા તેમના સંબંધિત રાજ્ય ક્રિકેટ બોર્ડને જાણ કરવી આવશ્યક છે. તેવી જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખેલાડીઓ ICC અથવા તેમના દેશના રમત સંગઠનને જાણ કરે છે.

મેચની વચ્ચે જ નિવૃત્તિ કેમ?
કેટલીકવાર ખેલાડીઓ અચાનક ભાવનાત્મક અથવા વ્યક્તિગત કારણોસર આ પગલું ભરે છે, કદાચ કારણ કે તેઓ માનસિક રીતે થાકેલા હોય છે, સતત ઇજાઓથી પીડાતા હોય છે, અથવા ટીમમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવવાનો ડર હોય છે. ક્રિકેટના કેટલાક ખેલાડીઓએ તેમની અંતિમ મેચ દરમિયાન ગુડબાય કહીને ફેન્સને હેરાન કર્યા છે.

જો કે, સામાન્ય રીતે ખેલાડીઓ મેચ કે સિરીઝ પૂરી થયા પછી જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરે છે. આ એટલા માટે કે ટીમ, ફેન્સ અને બોર્ડને બધી તૈયારી માટે સમય મળી શકે, પરંતુ કોઈ કાયદો એવું કહેતો નથી કે, ખેલાડી મેચની વચ્ચે આ પગલું ભરી શકે નહીં.

શું છે નિવૃત્તિની પ્રક્રિયા ?
ખેલાડી પહેલા તેમના ટીમ મેનેજમેન્ટ અને કોચને જાણ કરે છે, પછી સંબંધિત બોર્ડને સત્તાવાર પત્ર અથવા ઇમેઇલ મોકલે છે. આ પછી જો તેઓ ઈચ્છે તો મીડિયાને સંબોધિત કરી શકે છે. કોઈ નિર્ધારિત સમય મર્યાદા નથી. કેટલાક ખેલાડીઓ મેચ પછી ફક્ત જાહેર કરે છે કે, "આ મારી છેલ્લી રમત હતી," જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ મહિનાઓ અગાઉથી તેમની નિવૃત્તિની તારીખ જાહેર કરે છે.

