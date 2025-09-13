Prev
IND vs PAK Cancel: શું ભારત-પાકિસ્તાન મેચને રદ કરી શકે છે BCCI ? જાણો શું છે નિયમ

IND vs PAK Cancel: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ મેચ રદ કરવા માટે ભારતમાં હોબાળો ચાલી રહ્યો છે. જાણો આ મેચનો નિર્ણય કોણ લેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:17 PM IST

IND vs PAK Cancel: એશિયા કપ 2025નું શેડ્યૂલ જાહેર થયું ત્યારથી જ ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને હોબાળો મચી ગયો છે. એશિયા કપમાં બંને ટીમો વચ્ચે મહામુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાનો છે. આ મેચ રદ કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં ઝુંબેશ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજકીય પક્ષો પણ તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ છે કે શું આ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના હાથમાં છે.

શું BCCI ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ કરશે?

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય BCCIના હાથમાં નથી. આ સંદર્ભમાં, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ પોતે એક નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે ભારત સરકાર એશિયા કપ અંગે જે પણ નિર્ણય લેશે, બોર્ડ તેનું પાલન કરશે.

સંપૂર્ણપણે ભારત સરકારના હાથમાં

તે જ સમયે, ભારત સરકારે પાકિસ્તાન સાથે કોઈપણ મેચ રમવા અંગે નવી નીતિ લાગુ કરી હતી. તે નીતિમાં, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ બહુપક્ષીય ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન સાથે રમશે, પરંતુ તેની સાથે કોઈ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમાશે નહીં. ભાજપના અનુરાગ ઠાકુરે પણ આ જ વાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે. એશિયા કપ મેચ રદ કરવી કે ન કરવી તે સંપૂર્ણપણે ભારત સરકારના હાથમાં છે.

શહીદ ભારતીય સૈનિકોનું અપમાન

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગે વિપક્ષે પણ કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી છે. મેચ રદ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાઈકોર્ટે કાયદાના વિદ્યાર્થીઓની અરજી ફગાવી દીધી હતી. તે અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પહેલગામ હુમલાના થોડા દિવસો પછી પાકિસ્તાન સાથે મેચ રમવી એ જીવ ગુમાવનારા લોકો અને શહીદ ભારતીય સૈનિકોનું અપમાન કરવા સમાન હશે.

રાત્રે 8 વાગ્યાથી લાઈવ પ્રસારણ

તમને જણાવી દઈએ કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચનું ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8 વાગ્યાથી લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

 

