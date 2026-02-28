IND vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી ટકરાઈ શકે છે ભારત-પાકિસ્તાન, જાણો કેવી રીતે
IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાન 2026ના T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાં એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે. હવે ફરી એકવાર બંને ટીમો વચ્ચે ટક્કર થવાની શક્યતા છે. ત્યારે કેવી રીતે ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાઈ શકે છે, તે સમીકરણ પર એક નજર કરીએ...
- T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એકવાર થશે ટક્કર
- આ મેચ ત્યારે જ શક્ય છે, જો પાકિસ્તાન સેમિફાઈનલમાં પહોચશે
- પાકિસ્તાનને સેમિફાઈનલમાં પહોંચવા શ્રીલંકાને મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે
Trending Photos
IND vs PAK : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એકવાર મહામુકાબલાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. ક્રિકેટ ચાહકોના મનમાં સવાલ છે કે શું ટુર્નામેન્ટમાં ફરી એકવાર IND vs PAKનો રોમાંચ જોવા મળશે ? હવે જવાબ પાકિસ્તાનના પ્રદર્શન પર નિર્ભર છે. હાલમાં પાકિસ્તાન સુપર-8ના તેના ગ્રુપમાં ત્રીજા સ્થાને છે અને 28 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા સામેની મેચ તેમના માટે કરો યા મરો જેવી સાબિત થશે.
શ્રીલંકા સામે પાકિસ્તાનને મોટા માર્જિનથી જીતવું પડશે
નોકઆઉટ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 65 રન કે તેથી વધુના માર્જિનથી હરાવવું પડશે અથવા 13 ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કરવો પડશે, જેથી ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ છોડી શકાય. જો પાકિસ્તાન આ પડકારને પાર કરી લે છે, તો ટુર્નામેન્ટમાં ફરી ભારત સાથે મુકાબલો શક્ય છે. બંને ટીમો ગ્રુપ સ્ટેજમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂકી છે, જેમાં ભારતે શાનદાર જીત નોંધાવી હતી. ઇશાન કિશનના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 61 રનથી હરાવ્યું હતું.
T20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી ટકરાઈ શકે છે ભારત-પાકિસ્તાન
પહેલું સમીકરણ એ છે કે જો પાકિસ્તાન સુપર 8માં બીજા સ્થાને રહીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે અને ભારતીય ટીમ તેના ગ્રુપમાં ટોપ પર આવે છે, તો બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં ટકરાઈ શકે છે. જો કે, આની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે, પરંતુ ક્રિકેટમાં કંઈપણ થઈ શકે છે. બીજું સમીકરણ એ છે કે જો બંને ટીમો પોતપોતાની સેમિફાઇનલ મેચ જીતી લે છે, તો ફાઇનલમાં ફરી એકવાર મહામુકાબલો જોવા મળી શકે છે.
પાકિસ્તાન એક મુશ્કેલ કાર્યનો સામનો કરી રહ્યું છે
પાકિસ્તાનની સ્થિતિ હાલમાં અનિશ્ચિત છે. પાકિસ્તાન સુપર 8ના ગ્રુપ 2માં બે મેચમાંથી એક પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ મેચમાંથી ત્રણ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. શ્રીલંકા પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, પરંતુ તે પાકિસ્તાનની આશાઓ પર પાણી ફેરવી શકે છે. હવે બધાની નજર પલ્લેકેલેમાં આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પર છે. શું પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે મોટો અપસેટ સર્જશે અને ક્રિકેટ જગતને બીજી ભારત-પાકિસ્તાન મેચ જોવા મળશે ? આનો જવાબ તો આજની મેચ પછી જ ખબર પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે