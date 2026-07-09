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ચમચમાતી ટ્રોફીથી માત્ર ત્રણ પગલાં દૂર! આ 4 ખતરનાક ટીમો લખી શકે છે ફૂટબોલ ઈતિહાસનું નવું પ્રકરણ

Football World Cup 2026: આ વખતનો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ અનેક રીતે ખાસ રહ્યો છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં 8 ટીમો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે. આ ખતરનાક પડાવ પાર કરીને 4 બેસ્ટ ટીમો સેમીફાઈનલમાં પહોંચશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:55 AM IST
ચમચમાતી ટ્રોફીથી માત્ર ત્રણ પગલાં દૂર! આ 4 ખતરનાક ટીમો લખી શકે છે ફૂટબોલ ઈતિહાસનું નવું પ્રકરણ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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