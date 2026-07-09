/ચમચમાતી ટ્રોફીથી માત્ર ત્રણ પગલાં દૂર! આ 4 ખતરનાક ટીમો લખી શકે છે ફૂટબોલ ઈતિહાસનું નવું પ્રકરણ

હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ દૌરમાં પહોંચી ગયો છે. જેના કારણે ફેન્સને રોમાંચનો ઓવરડોઝ મળશે એ તો નક્કી છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં 8 ટીમો વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળશે. ક્વાર્ટર ફાઈનલના ખતરનાક પડાવને પાર કરીને 4 બેસ્ટ ટીમ સેમીફાઈનલમાં એન્ટ્રી કરરશે. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધીમાં 96 મેચ રમાઈ ચૂકી છે અને 40 ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ચૂકી છે. બાકી 8 ટીમોમાંથી 4 સેમીફાઈનલિસ્ટ અને પછી તેમાંથી 2 ફાઈનલિસ્ટ આવશે અને એક ચેમ્પિયન બનશે.
ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં 8 ટીમો
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં 8 ટીમોએ જગ્યા બનાવી છે. આ ટીમોમાં ફ્રાન્સ, મોરક્કો, સ્પેન, બેલ્જિયમ, નોર્વે, ઈંગ્લેન્ડ, આર્જેન્ટીના, અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સામેલ છે. યુરોપમાં ફૂટબોલનો ક્રેઝ હાઈ લેવલ પર માનવામાં આવે છે અને તેની ઝલક ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં આવેલી ટીમોને જોતા સ્પષ્ટ થાય છે. કુલ 8 ટીમોમાંથી 6 ટીમ યુરોપની છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ફ્રાન્સનો મુકાબલો (10 જુલાઈ 1:30 AM) મોરક્કો સામે થશે. જ્યારે સ્પેનનો બેલ્જિયમ (11 જુલાઈ 12:30 AM) સામે, નોર્વેનો ઈંગ્લેન્ડ (12 જુલાઈ 2:30 AM) જોડે અને આર્જેન્ટીનાનો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ (12 જુલાઈ 6:30 AM) જોડે થશે.
કોના સેમી ફાઈનલમાં જવાના ચાન્સ પ્રબળ?
ક્વાર્ટર ફાઈનલ જીતેલી ચાર ટીમો સેમી ફાઈનલ રમશે અને પછી ફાઈનલ બાદ ફૂટબોલ જગતને મળશે નવો વર્લ્ડ ચેમ્પિયન. સેમીફાઈનલમાં કઈ ટીમો પહોંચશે તે હાલ તો કહી શકાય નહીં. પરંતુ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચેલી તમામ 8 ટીમોએ ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ ટીમોમાંથી 4 ટીમો ફ્રાન્સ, સ્પેનસ, ઈંગ્લેન્ડ અને આર્જેન્ટીના જ અગાઉ ફિફા વર્લ્ડ કપ જીતવામાં સફળ રહી છે. જ્યારે ચાર અન્ય ટીમો મોરક્કો, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, નોર્વે અને બેલ્જિયમ પોતાની પહેલી ટ્રોફીની વાટ જોઈ રહ્યા છે. આર્જેન્ટીના 4 વાર (1978, 1986 અને 2022), ફ્રાન્સ 2 વાર (1998 અને 2018) વર્લ્ડ કપ જીતી ચૂક્યા છે. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ (1966), અને સ્પેને (2010) 1-1 વાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.
પહેલીવાર ટ્રોફી જીતી શકે આ 4 ટીમો