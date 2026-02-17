6 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગા... યુવરાજે T20 વર્લ્ડ કપમાં લખ્યો નવો ઈતિહાસ, બનાવ્યો વિશ્વ રેકોર્ડ
Yuvraj Samra : ચેન્નાઈમાં રમાઈ રહેલી T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ D મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 65 બોલમાં 110 રન ફટકારીને કેનેડાના 19 વર્ષીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન યુવરાજ સમરાએ ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
- યુવરાજ સમરાની T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી નાની વયે સદી
- પિતાએ યુવરાજ સિંહના નામ પરથી રાખ્યું હતું નામ
- ફક્ત 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી ચૂક્યો છે યુવરાજ સમરા
Trending Photos
Yuvraj Samra : કેનેડિયન ક્રિકેટર યુવરાજ સમરાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી નાની ઉંમરે સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેણે 65 બોલમાં 110 રન ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 6 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. કેનેડા મેચ તો જીતી ના શક્યું, પરંતુ યુવરાજે લાખો ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.
પિતાએ યુવરાજ સિંહના નામ પરથી રાખ્યું હતું નામ
તેના પિતાએ તેનું નામ ભારતના દિગ્ગજ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહના નામ પરથી રાખ્યું હતું. તે સમયે તેને ખબર નહોતી કે એક દિવસ તેનો પુત્ર પણ ક્રિકેટની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું નામ બનાવશે. તે એવી બેટિંગ કરશે કે બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળશે.
T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની વયે સદી
ન્યુઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ બેટિંગ કરતા કેનેડાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 173 રન બનાવ્યા. ઓપનર યુવરાજ સમરાએ માત્ર 65 બોલમાં 110 રન બનાવ્યા. આ સાથે યુવરાજે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની વયે સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણે 19 વર્ષ અને 141 દિવસની ઉંમરે આ સદી પૂરી કરી. યુવરાજ સમરાએ કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવા સાથે 116 રનની શાનદાર ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી હતી. જ્યારે બાજવાએ 36 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા.
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી નાની વયે સદી
- 19 વર્ષ 141 દિવસ - યુવરાજ સમરા (કેનેડા) vs ન્યુઝીલેન્ડ, ચેન્નાઈ, 2026*
- 22 વર્ષ 127 દિવસ - અહેમદ શહેઝાદ (પાકિસ્તાન) vs બાંગ્લાદેશ, મીરપુર, 2014
- 23 વર્ષ 156 દિવસ - સુરેશ રૈના (ભારત) vs દક્ષિણ આફ્રિકા, ગ્રોસ આઇલેટ, 2010
- 25 વર્ષ 83 દિવસ - એલેક્સ હેલ્સ (ઇંગ્લેન્ડ) vs શ્રીલંકા, ચિત્તાગોંગ, 2014
- 25 વર્ષ 327 દિવસ - ગ્લેન ફિલિપ્સ (ન્યુઝીલેન્ડ) vs શ્રીલંકા, સિડની, 2022
ફક્ત 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી ચૂક્યો છે યુવરાજ સમરા
ગયા વર્ષે જૂનમાં બહામાસ સામે યુવરાજ સમરાએ ફક્ત 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ ભારતના યુવરાજ સિંહના નામે છે. તેણે ફક્ત 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. આ ઇનિંગ સાથે, યુવરાજ સમરાએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેનેડિયન બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. કેનેડાને તે મેચ જીતવા માટે ફક્ત 53 રનની જરૂર હતી અને સમરાએ અડધી સદી ફટકારી હતી.
યુવરાજ સમરાની કારકિર્દી
યુવરાજ સમરાની અત્યાર સુધીની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 8 વનડે રમી છે, જેમાં 24.57ની સરેરાશથી 172 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ વનડે સ્કોર 53 છે.
યુવરાજ સમરાએ અત્યાર સુધીમાં 19 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ મેચોમાં તેણે 37.93ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 569 રન બનાવ્યા છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે ત્રણ અડધી સદી અને એક સદી ફટકારી છે. સમરા યુવરાજ સિંહની જેમ બોલિંગ પણ કરે છે. તે મિડિયમ ફાસ્ટ બોલર છે. તેણે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બે વિકેટ પણ લીધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે