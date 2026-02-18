Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે અચાનક આ ક્રિકેટરે રિટાયરમેન્ટની કરી જાહેરાત, 11 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત

Navneet Dhaliwal Retire : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેનેડાના પૂર્વ કપ્ટને રિટાયરમેન્ટની જાહેરાત કરી છે. તે અફઘાનિસ્તાન સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:16 PM IST

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે અચાનક આ ક્રિકેટરે રિટાયરમેન્ટની કરી જાહેરાત, 11 વર્ષની કારકિર્દીનો અંત

Navneet Dhaliwal Retire : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કેનેડાની સફરનો અંત આવી રહ્યો છે, ત્યારે એક ખેલાડીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. પૂર્વ કેનેડિયન કેપ્ટન નવનીત ધાલીવાલે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 37 વર્ષીય બેટ્સમેન 19 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં અફઘાનિસ્તાન સામે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. 

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની હાર બાદ કેનેડાની સુપર 8માં પહોંચવાની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની છેલ્લી મેચમાં તે ફક્ત 10 રન બનાવી શક્યો હતો. તે બાદ તરત જ ધાલીવાલે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ તેનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે અને અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે. તેણે કહ્યું કે તેણે ટુર્નામેન્ટમાં એન્ટ્રી લેતા પહેલા આ નિર્ણય લીધો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

રેકોર્ડ્સ અને યાદગાર ક્ષણો

1988માં ચંદીગઢમાં જન્મેલો નવનીત ઘણા વર્ષો પહેલા કેનેડા ગયો હતો, જ્યાં તેનું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાનું સ્વપ્ન સાકાર થયું. 2015માં આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી શરૂ કરનાર ધાલીવાલ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેનેડાનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. 48 T20 મેચોમાં 46 ઇનિંગ્સમાં, તેણે 32.62ની સરેરાશ અને 129.20ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1305 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 10 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. 

ધાલીવાલે 29 T20 અને ચાર ODIમાં કેનેડાનું નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં ટીમને 21 T20માં જીત અપાવી. 2024 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવું અને વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચમાં 44 બોલમાં 61 રન બનાવવા એ તેની કારકિર્દીની સૌથી યાદગાર ક્ષણોમાંની એક છે.

હવે કોચિંગમાં હાથ અજમાવશે

ESPNCricinfoના એક અહેવાલ મુજબ, ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ધાલીવાલ ગ્રાસરૂટ્સ કોચિંગમાં એન્ટ્રી કરવા માંગે છે. હવે તેનું ટાર્ગેટ યુવાનો સાથે કામ કરવાનું છે. નવનીત ધાલીવાલની નિવૃત્તિ કેનેડિયન ક્રિકેટમાં એક યુગનો અંત દર્શાવે છે, પરંતુ તે નવી પેઢી માટે પ્રેરણા પણ છે. હવે યુવા કેનેડિયન ટીમ પર તેના સપનાઓને આગળ વધારવાની જવાબદારી રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Navneet DhaliwalNavneet Dhaliwal retirementt20 world cup 2026Canada Cricket

Trending news