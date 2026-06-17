/માત્ર 25 બોલ બાદ રદ કરવી પડી ODI મેચ, હવે મેદાન પર મંડરાઈ રહ્યો છે પ્રતિબંધનો ખતરો

Canada vs Netherlands : 16 જૂનના રોજ ટોરોન્ટોના કિંગ સિટીમાં કેનેડા અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ODI મેચ રમાઈ રહી હતી. ખતરનાક પિચને કારણે મેચ શરૂ થયાના થોડા સમય પછી જ તેને રદ કરવી પડી હતી. આ મેચ ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2નો ભાગ હતી, જે ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2027 માટે ક્વોલિફિકેશન સાથે જોડાયેલી છે. 50 ઓવરની આ મેચમાં ફક્ત 25 બોલ ફેંકાયા હતા, ત્યારબાદ અધિકારીઓએ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
આ મેચમાં નેધરલેન્ડ્સે ટોસ જીતીને કેનેડા સામે બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જોકે, નેધરલેન્ડ્સની ઇનિંગની માત્ર 4.1 ઓવર પછી મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે તેમનો સ્કોર 1 વિકેટે 15 રન હતો. ઓપનર મેક્સ ઓ'ડાઉડ બીજી ઓવરમાં શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગયો હતો.
પિચમાં સતત ઉછાળનો અભાવ હતો અને મેચના ટૂંકા ગાળા દરમિયાન બેટ્સમેનોને ઘણી વખત સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવ્યા હતા. આશ્ચર્યજનક રીતે થોડા દિવસો પહેલા જ આ જ સ્થળે એક મેચ યોજાઈ હતી અને તે સમયે પિચની ગુણવત્તા પણ નબળી હતી.
ICCએ શું કહ્યું હતું ?
કેનેડા અને નેધરલેન્ડ વચ્ચેની મેચના ચાર દિવસ પહેલા 12 જૂને ICCએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું જેમાં નોંધ્યું હતું કે કિંગ સિટી પિચને અસંતોષકારક રેટિંગ આપવામાં આવ્યું હતું અને સ્થળને ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. મેચ રેફરી ફિલ થોમ્પસને યુએસએ-નેધરલેન્ડ્સ પિચ અંગે કહ્યું હતું કે, પિચ આ સ્તરના ક્રિકેટ માટે અપેક્ષિત ધોરણોથી નીચે છે.
ICCની પિચ અને આઉટફિલ્ડ મોનિટરિંગ પ્રક્રિયા હેઠળ, અસંતોષકારક રેટિંગવાળી પિચોને એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ મળે છે, જ્યારે અયોગ્ય રેટિંગવાળા વેન્યૂને ત્રણ ડિમેરિટ પોઇન્ટ મળે છે. ડિમેરિટ પોઇન્ટ સતત પાંચ વર્ષ સુધી એક્ટિવ રહે છે. છ ડિમેરિટ પોઇન્ટ થવા પર એક વેન્યૂને 12 મહિના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું આયોજન કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવે છે, જ્યારે 12 પોઇન્ટ હોય તો 24 મહિનાનો પ્રતિબંધ લાગે છે.
મેદાન પર મંડરાઈ રહ્યો છે પ્રતિબંધનો ખતરો
તેથી ટોરોન્ટોનું મેદાન હવે પ્રતિબંધના ભયનો સામનો કરી રહ્યું છે, કારણ કે તેને ખરાબ પિચ સ્થિતિ માટે પહેલાથી જ ચાર ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. જો ભવિષ્યમાં આવું ફરી થશે, તો આ સ્થળ પર 12 મહિના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનું આયોજન કરવાનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.