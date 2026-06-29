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Canada Vs South Africa: કેનેડાએ રોક્યો આફ્રિકાનો રથ, 1-0થી હરાવી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બનાવી જગ્યા

Canada Vs South Africa: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ-32ની પ્રથમ મેચમાં યજમાન કેનેડાએ સાઉથ આફ્રિકાને 1-0થી પરાજય આપ્યો છે. લોસ એન્જલસમાં મળેલી આ જીતની સાથે કેનેડાની ટીમ પ્રથમવાર પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલ (રાઉન્ડ ઓફ-16) માં પહોંચી ગઈ છે. તેનો મુકાબલો 4 જુલાઈએ નેધરલેન્ડ કે મોરક્કો સામે થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:14 AM IST
Canada Vs South Africa: કેનેડાએ રોક્યો આફ્રિકાનો રથ, 1-0થી હરાવી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બનાવી જગ્યા
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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