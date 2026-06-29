/Canada Vs South Africa: કેનેડાએ રોક્યો આફ્રિકાનો રથ, 1-0થી હરાવી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બનાવી જગ્યા

Canada Vs South Africa: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં હવે રાઉન્ડ ઓફ-32 શરૂ થઈ ગયો છે. જેની પ્રથમ મેચમાં કેનેડાએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. કેનેડાએ અંતિમ ક્ષણોમાં ગોલ કરી સાઉથ આફ્રિકાને હરાવી દીધું છે. આ હાર સાથે આફ્રિકાની વિશ્વકપમાં સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. લોસ એજન્લસ સ્ટેડિયમમાં સ્ટીફન યુસ્ટાકિયોએ બીજા હાફના સ્ટોપેજ ટાઈમની બીજી મિનિટે ગોલ કર્યો અને કેનેડાને પ્રથમવાર ફુટબોલ વિશ્વકપના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચાડી દીધું છે.
બંને ટીમોએ મેચ દરમિયાન ઘણા હુમલા કર્યાં, પરંતુ સફળતા મળી નહીં. તણાવપૂર્ણ મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ તરફ આગળ વધી રહી હતી, ત્યારે યુસ્ટાકિયોએ પેનલ્ટી એરિયાની બહારથી એક શાનદાર વોલી મારી ગોલ કર્યો હતો. સહ-યજમાન કેનેડાએ અંતિમ મિનિટોમાં મજબૂત ડિફેન્સની સાથે પોતાની લીડ જાળવી રાખી. ગવે કેનેડાની ટીમ શનિવારે હ્યુસ્ટનમાં નેધરલેન્ડ કે મોરક્કોનો સામનો કરશે.
A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! 👊#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
કેનેડાના રમત ઈતિહાસની સૌથી મોટી સફળતા?
આ કોઈપણ રમતમાં કેનેડાની નેશનલ ટીમનું સૌથી શાનદાર પરિણામ માનવામાં આવશે. ટીમે સંઘર્ષ કર્યો, દબાવ બનાવ્યો, મહેનત કરી અને સાઉથ આફ્રિકાના ગોલ પર હુમલો કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કર્યાં. કોઈ ગોલ ન થઈ શક્યો પરંતુ ટીમે પોતાની લડત યથાવત રાખી હતી. આ એક એવી મેચ હતી જેનો અંત અંતિમ સમયમાં રોમાંચક ગોલથી થયો અને આ દેશમાં પુરૂષોના ફુટબોલની ઓળખ બનશે.
કેનેડા માટે યોગ્ય સમયે પરત ફર્યો ડેવિસ
અલ્ફોન્સો ડેવિસની ચર્ચિત વાપસી આખરે 75મી મિનિટમાં થઈ. ડેવિસ માર્ચ 2025 બાદથી કેનેડા માટે રમ્યો નહોતો અને અત્યાર સુધી વિશ્વકપમાં મેદાનમાં ન ઉતરતા તે ચર્ચામાં રહ્યો હતો. કેનેડાનો સ્ટાર ખેલાડી મે મહિનામાં થયેલી હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના વિરુદ્ધ ડેવિસને તક ન આપ્યા બાદ માર્શે દાવો કર્યો હતો કે તે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ વિરુદ્ધ રમશે. જોકે ડેવિસ મેદાનમાં ઉતર્યો નહીં અને તેણે ઘરેલું વિશ્વકપમાં રમવાની તક ગુમાવી દીધી, કારણ કે હવે ટીમની સફર અમેરિકાના ધરતી પર આગળ વધશે. માર્શે ડેવિસને ત્યારે મેદાનમાં ઉતાર્યો જ્યારે સ્કોર 0-0 હતો. તેણે મેદાનમાં ઉતરવાની સાથે પોતાની અસર દેખાડી અને શાનદાર પાસ આપ્યો જેનાથી પ્રોમિસ ડેવિડને તક મળી, પરંતુ તેનો શોટ ગોલપોસ્ટથી બહાર જતો રહ્યો હતો. જોકે અંતિમ ક્ષણોમાં કેનેડાની જીતથી ફેન્સ આશા કરી રહ્યાં છે કે ડેવિસ આગામી મેચની શરૂઆતથી મેદાનમાં ઉતરશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.