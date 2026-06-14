/માર્ચમાં ફ્રાન્સનો કેપ્ટન, જૂનમાં મોરોક્કન ટીમની જાન, કોણ છે આ 18 વર્ષનો છોકરો, જેણે બ્રાઝિલને હોશ ઉડાવી દીધા ?

Morocco Football Team: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ઘણા મોટા સ્ટાર્સ મેદાન પર હતા, પરંતુ સૌથી વધુ હેડલાઇન્સ મેળવનાર ખેલાડી 18 વર્ષનો મિડફિલ્ડર અયુબ બૌદ્દી હતો.
ફ્રાન્સના સેનલિસમાં મોરોક્કન મૂળના પરિવારમાં જન્મેલા, બૌદ્દીએ નાની ઉંમરે ફ્રાન્સની યુવા ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. વધુમાં, તે આ વર્ષે ફ્રેન્ચ U21 ટીમનો કેપ્ટન પણ હતો. જોકે, 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ પહેલા, બૌદ્દીએ મોરોક્કો માટે રમવાનું નક્કી કર્યું અને તેની રાષ્ટ્રીયતા બદલવા માટે મંજૂરી મળી. આનાથી તે તરત જ મોરોક્કન રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ઉપલબ્ધ થયો.
18 વર્ષનો 'મિડફિલ્ડ જાદુગર'!
બૌદ્દી હાલમાં ફ્રેન્ચ ક્લબ લિલી OSC માટે રમે છે. તેણે ખૂબ જ નાની ઉંમરે વ્યાવસાયિક ફૂટબોલમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઝડપથી યુરોપના સૌથી પ્રતિભાશાળી યુવા ખેલાડીઓમાંનો એક બની ગયો. અહેવાલો અનુસાર, તેણે 18 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં ક્લબ માટે લગભગ 100 મેચ રમી ચૂક્યો હતો, જેના કારણે ઘણી મોટી યુરોપિયન ક્લબો તેના પર નજર રાખતી હતી.
Gardons cet état d’esprit, ce n’est que le début 👊🏼🇲🇦 pic.twitter.com/VT1L4yUUSu
— Ayyoub Bouaddi (@BouaddiAyyoub) June 14, 2026
બૌદ્દીએ બ્રાઝિલ સામેની વર્લ્ડ કપ મેચમાં તેના રમતથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. તેણે મિડફિલ્ડમાં ઉત્તમ નિયંત્રણ દર્શાવ્યું, બોલ પર કબજો જાળવી રાખ્યો અને બ્રાઝિલના સ્ટાર ખેલાડીઓને મુક્તપણે રમવાની તક ન આપી. ઘણા ફૂટબોલ એક્સપર્ટ અને ચાહકોએ તેને મેચના સૌથી પ્રભાવશાળી ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે વર્ણવ્યું.
મોરોક્કો પાસે એક નવો સુપરસ્ટાર
સોશિયલ મીડિયા તેની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે. ઘણા ચાહકોએ તેમને "મોરોક્કોનો આગામી સુપરસ્ટાર" કહ્યો છે, જ્યારે કેટલાકે તેમની સરખામણી દિગ્ગજ મિડફિલ્ડરો સાથે કરી છે. મોરોક્કોએ 2022 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. હવે, અયુબ બૌઆદી જેવા યુવા સ્ટાર્સ ટીમને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની ઇચ્છા રાખે છે. જો તેમનો વિકાસ આ ગતિએ ચાલુ રહેશે, તો તે આગામી વર્ષોમાં વિશ્વ ફૂટબોલના સૌથી મોટા નામોમાંનો એક બની શકે છે.