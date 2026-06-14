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માર્ચમાં ફ્રાન્સનો કેપ્ટન, જૂનમાં મોરોક્કન ટીમની જાન, કોણ છે આ 18 વર્ષનો છોકરો, જેણે બ્રાઝિલને હોશ ઉડાવી દીધા ?

Morocco Football Team: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં, મોરોક્કોએ તેમની શરૂઆતની મેચમાં પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને 1-1થી ડ્રો કરીને વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કર્યું. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:18 PM IST
માર્ચમાં ફ્રાન્સનો કેપ્ટન, જૂનમાં મોરોક્કન ટીમની જાન, કોણ છે આ 18 વર્ષનો છોકરો, જેણે બ્રાઝિલને હોશ ઉડાવી દીધા ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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માર્ચમાં ફ્રાન્સનો કેપ્ટન, જૂનમાં મોરોક્કન ટીમની જાન, કોણ છે આ 18 વર્ષનો છોકરો ?
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