"આ કડવી ગોળી ગળી જવા જેવું છે..." સતત પાંચમી હારથી છલકાયું શ્રેયસ અય્યરનું દર્દ

શ્રેયસ અય્યરે સતત પાંચમી હાર બાદ નિરાશા વ્યક્ત કરી, પરંતુ ટીમની વાપસી પર ભરોસો વ્યક્ત કર્યો છે. તો તેણે તિલક વર્મા અને ઉમરઝઈની ઈનિંગની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
IPL 2026 માં હવે દરેક મેચ મહત્વની બની ગઈ છે. દરેક ટીમ હવે પ્લેઓફ રેસમાં જવાની તૈયારીમાં છે. અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં 59 મેચ રમાઈ ગઈ છે. પંજાબ કિંગ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ધર્મશાળામાં રમાયેલી હાઈસ્કોરિંગ મેચમાં પંજાબે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 200 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમ છતાં ટીમે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુંબઈ તરફથી તિલક વર્માએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા પંજાબના હાથમાં આવેલી જીત છીનવી લીધી હતી. આ હાર બાદ પંજાબનો કેપ્ટન શ્રેયસ અય્ચર નિરાશ જોવા મળ્યો છે. સતત પાંચમી હાર બાદ અય્યરે કહ્યું કે આ હાર ટીમ માટે મુશ્કેલ ક્ષણ છે. પરંતુ તેણે કોઈ એક ખેલાડી કે પરિસ્થિતિને જવાબદાર ઠેવર્યા વગર મેચને શાનદાર ક્રિકેટ મુકાબલો ગણાવ્યો હતો.
તિલકની શાનદાર બેટિંગે મુંબઈને અપાવી જીત
શ્રેયસ અય્યરે મેચ બાદ તિલક વર્માની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે તિલકે સમજદારીથી બેટિંગ કરી અને મેદાનના દરેક હિસ્સાનો શાનદાર ઉપયોગ કર્યો. અય્યર પ્રમાણે તિલકે પરિસ્થિતિને સમજતા શોટ્સ રમ્યા અને આ વાત મુંબઈની જીતનું સૌથી મોટું કારણ બની. તિલક વર્માએ માત્ર 33 બોલમાં 75 રનની ઈનિંગ રમી હતી. તેની આક્રમક બેટિંગ સામે પંજાબના બોલરો દબાવમાં જોવા મળ્યા હતા.
ખાસ વાત રહી કે તેણે મોટા શોટ્સની સાથે-સાથે સ્ટ્રાઇક રોટેટ પણ કરી હતી. મેચ બાદ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા અય્યરે તિલક વર્માની પ્રશંસા કરી હતી. આ હાર પર પંજાબના કેપ્ટને કહ્યું- આ હાર એક કડવી ગોળી ગળવા જેવું છે, પરંતુ હું અહીં કોઈ ખાસ પરિસ્થિતિને દોષ આપવા ઈચ્છતો નથી, કારણ કે આ ક્રિકેટનો એક શાનદાર મુકાબલો હતો.
ઉમરઝઈએ સંભાળી હતી પંજાબની ઈનિંગ
એક સમયે લાગી રહ્યું હતું કે પંજાબની ટીમ મોટો સ્કોર બનાવી શકશે નહીં. પરંતુ અઝમતઉલ્લાહ ઉમરઝઈએ આક્રમક બેટિંગ કરતા ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડી હતી. ડેથ ઓવરમાં તેણે આક્રમક બેટિંગ કરી, જેથી પંજાબની ટીમ 200 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. શ્રેયસ અય્યરે પણ ઉમરઝઈની બેટિંગની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેની બેટિંગે ટીમને નવું મોમેન્ટમ આપ્યું હતું.
કેપ્ટન અનુસાર 170-180 ના સ્કોરથી 200 સુધી પહોંચવું મેચમાં મોટું અંતર પેદા કરનારૂ હતું. સતત હાર છતાં પંજાબે આશા છોડી નથી. અય્યરે સ્પષ્ટ કર્યું કે ટીમ આગામી બંને મેચ જીતવાના ઈરાદાથી મેદાનમાં ઉતરશે. તેણે કહ્યું કે આવનારી મેચ ખુબ રોમાંચક હશે અને ટીમ મજબૂતીથી વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.