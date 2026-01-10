Prev
શુભમન ગિલે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવા પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Shubman Gill : 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં કરવામાં આવી હતી. જેમાં શુભમન ગિલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો. પસંદગીકારોના આ નિર્ણય પર ગિલે પહેલીવાર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:21 PM IST

Shubman Gill : ટેસ્ટ અને ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલને ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણીમાં ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ ખરાબ ફોર્મને કારણે તેને વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો. ગિલે T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમમાંથી બહાર રહેવા અંગે પહેલીવાર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.

શુભમન ગિલે શું કહ્યું ?

શુભમન ગિલે કહ્યું, "હું પસંદગીકારોના નિર્ણયનું સન્માન કરું છું. ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમને શુભકામનાઓ. હું જ્યાં હોવો જોઈએ ત્યાં જ છું અને મારા કિસ્મતમાં જે લખાયું છે, તેને કોઈ છીનવી શકતું નથી. એક ખેલાડી તરીકે, હું હંમેશા મારા દેશ માટે મારું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પસંદગીકારોએ જે નિર્ણય લીધો છે, તે સ્વીકાર્ય છે."

શુભમન ગિલને ટીમમાંથી કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો ?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે શુભમન ગિલને કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો ? તેનું કારણ તેનું ખરાબ ફોર્મ છે. 2025માં તે T20માં રન બનાવી શક્યો નહીં. તે કેપ્ટન તરીકે સતત રમ્યો, પરંતુ વારંવાર નિષ્ફળ ગયો. 2025માં ગિલે 15 T20 મેચમાં 291 રન બનાવ્યા. તેની સરેરાશ 24.25 અને સ્ટ્રાઇક રેટ 137.26 હતી. તેણે એક પણ ફિફ્ટી ફટકારી નહોતી.

સંજુએ પસંદગીકારોનું દિલ જીત્યું

જ્યારે ગિલ વારંવાર નિષ્ફળ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને બેન્ચ પર હતો. જ્યારે ગિલને ગરદનની ઇજાને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તે અંતિમ T20 પણ ચૂકી ગયો હતો. સંજુ સેમસનને તેના સ્થાને તક આપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણે તેની પ્રભાવશાળી બેટિંગથી પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. 

2024માં પણ સેમસને T20માં 180થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા, જ્યારે 2025માં તે મધ્યમ ક્રમમાં પણ રમ્યો અને પોતાની કુશળતા સાબિત કરી. તેથી જ્યારે વર્લ્ડ કપ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી, ત્યારે સંજુ સેમસનને ઓપનર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો, જ્યારે ગિલને બહાર રાખવામાં આવ્યો.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ 

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઇશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.

Team Indiateam india world cup squadShubman Gillt20 world cup 2026

