'...તો વર્લ્ડ કપમાં 11 મેચ કેવી રીતે રમીશું?', ODI સિરીઝ હાર્યા બાદ શુભમન ગિલે કોના તરફ કર્યો ઈશારો ?

Shubman Gill : શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં 2-1થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પહેલી મેચ જીતવા છતાં ટીમને અંતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. લોર્ડ્સમાં ત્રીજી ODIમાં હાર બાદ શુભમન ખેલાડીઓની ઇજાઓની વારંવાર થતી સમસ્યા અંગે ચિંતિત દેખાયો. તેણે કહ્યું કે અમારા ખેલાડીઓ 2-3 મેચની શ્રેણી પણ પૂરી રમી શકતા નથી તો વર્લ્ડ કપમાં શું થશે.
શુભમન ગિલનું ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર મોટું નિવેદન
ત્રીજી ODI પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા શુભમન ગિલે જણાવ્યું કે વારંવાર ખેલાડીઓની ઇજાઓના કારણે ટીમ કોમ્બિનેશનમાં સતત ફેરફારો કરવા પડી રહ્યા છે, જેમાં સુધારાની જરૂર છે. તેણે કહ્યું કે, જો અમે વર્લ્ડ કપને અમારું ટાર્ગેટ માનીએ જ્યાં અમારે સતત 11 મેચ રમવાની છે, તો હાલમાં અમારી પાસે એવા ખેલાડીઓ છે, જે 2-3 મેચની શ્રેણી પણ પૂરી રમી શકતા નથી.
આના કારણે ખેલાડીઓ સતત મેચ રમી શકતા નથી. તેઓ એક કે બે મેચ રમે છે, નાની ઈજા થાય છે અને પછી અમારે અલગ કોમ્બિનેશન સાથે મેદાનમાં ઉતારવાની ફરજ પડે છે. તેથી એક ગ્રુપ તરીકે, અમારે અમારી ફિટનેસ સુધારવાની અને આ મુદ્દાઓ પર કામ કરવાની જરૂર છે.
ખેલાડીઓની ઇજાઓથી ટીમ ઇન્ડિયા પરેશાન
ખેલાડીઓની ઇજાઓ ટીમ ઇન્ડિયા માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ IPL 2026 પછી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જેને તેના બેકઅપ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા હતો. ત્યારબાદ વરુણ ચક્રવર્તી અને હર્ષિત રાણાને ઇંગ્લેન્ડ ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ ઇજાઓ થઈ હતી. દરમિયાન જસપ્રીત બુમરાહ ઘૂંટણની ઇજાને કારણે લોર્ડ્સ ODIમાં રમી શક્યો નહોતો.
આ મામલે NCAની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ
આ ઇજાઓનું વારંવાર થવું રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA) અંગે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. છેવટે જે ખેલાડીઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયા નથી તેમને ફિટનેસ ક્લિયરન્સ કેમ આપવામાં આવે છે ? BCCIએ આ બાબતને ધ્યાનમાં લેવાની અને યોગ્ય કાર્યવાહી શરૂ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે આ બેદરકારી આખરે ભારતીય ક્રિકેટ માટે હાનિકારક છે.