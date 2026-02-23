હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? કેપ્ટન સૂર્યાએ કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું
T20 World Cup 2026 : ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સુપર-8 મુકાબલામાં ભારતની સાઉથ આફ્રિકા સામે કારમી હાર થઈ છે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. હાર બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું દર્દ છલકાયું છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, કેપ્ટને ભારતની હાર માટે કોને જવાબદાર ગણાવ્યો છે.
- સુપર 8 મેચમાં ભારતની સાઉથ આફ્રિકા સામે 76 રને હાર
- હાર બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું દર્દ છલકાયું
- ભારતીય કેપ્ટને કહ્યું કે આ હાર એક પાઠ છે, ઝટકો નહીં
T20 World Cup 2026 : ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026નો રોમાંચ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે, ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો બાદ હવે સુપર-8નો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં ટીમો સેમિફાઈનલ માટે જંગ લડી રહી છે. રવિવારે સાઉથ આફ્રિકા સામે રમાયેલી મેચમાં ભારતને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હાર બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું દર્દ છલકાયું છે.
સુપર 8 મેચમાં ભારતની 76 રને હાર
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટી20 વર્લ્ડ કપ સુપર 8 મેચમાં ભારતને 76 રનથી હરાવતા ટીમનો સતત 12 મેચની જીતનો સિલસિલો સમાપ્ત થયો. અમદાવાદમાં રમાયેલી આ મેચ ભારત માટે એક મોટો ઝટકો સાબિત થઈ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને વિશ્વાસ છે કે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલી હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત રીતે વાપસી કરશે અને નોકઆઉટમાં સ્થાન મેળવી શકશે.
મેચ બાદ ભારતીય કેપ્ટને શું કહ્યું ?
સૂર્યા હાર બાદ કહ્યું કે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. ટીમને ફક્ત તે જ કરવાની જરૂર છે જે તે કરતી આવી છે. સારી બેટિંગ, ચોક્કસ બોલિંગ અને ચપળ ફિલ્ડિંગ. કેપ્ટને કહ્યું કે ટીમ તેની રમવાની સ્ટાઈલ સાથે કોઈ સમાધાન કરશે નહીં અને તે જ આક્રમક ક્રિકેટ સાથે રમશે. 187 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતે પાવરપ્લેમાં જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી.
કેપ્ટને સ્વીકાર્યું કે 180+ રનના પીછો કરવામાં પાવરપ્લેમાં મેચ જીતી શકાતી નથી, પરંતુ ચોક્કસપણે ત્યાંથી મેચ ગુમાવી શકો છો. શરૂઆતના ધબડકા પછી ટીમ નાની પાર્ટનરશીપ પણ કરી શકી નહીં, જેના કારણે રન ચેઝનું દબાણ આવી ગયું.
ભારતીય કેપ્ટને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આ હાર એક પાઠ છે, ઝટકો નહીં. ટીમ ભૂલોની સમીક્ષા કરશે, પરંતુ ગભરાટમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવશે નહીં. ટીમ ઇન્ડિયા હવે 'રીસેટ મોડ'માં છે, ટીમનું ટાર્ગેટ સ્પષ્ટ છે, સેમિફાઇનલમાં જગ્યા મેળવવી.
અભિષેકની સતત નિષ્ફળતા ટીમ ઇન્ડિયા પર પડી રહી છે ભારે
નંબર-1 T20 બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા ફરી એકવાર મોટી ઇનિંગ રમી શક્યો નહીં, ફક્ત 14 રન બનાવી શક્યો. તેનું ફોર્મ હવે ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યું છે. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતનો અસલી હીરો ડેવિડ મિલર હતો, જેણે 35 બોલમાં 63 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
