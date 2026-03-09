Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsVideo : એ હનુમાનજીનું મંદિર જેના આશીર્વાદ ટીમ ઈન્ડિયાને ફળ્યા, જીત બાદ ટ્રોફી સાથે મંદિર પહોંચ્યો કેપ્ટન સૂર્યા

Video : એ હનુમાનજીનું મંદિર જેના આશીર્વાદ ટીમ ઈન્ડિયાને ફળ્યા, જીત બાદ ટ્રોફી સાથે મંદિર પહોંચ્યો કેપ્ટન સૂર્યા

T20 World Cup 2026 : ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટ્રોફી સાથે હનુમાનજી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. ICC ચેરમેન જય શાહ પણ ત્યાં હાજર હતા. મેચ પહેલા પણ સૂર્યા, હાર્દિક અને કોચ ગંભીર મંદિરે આશીર્વાદ લેવા મંદિરે પહોંચ્યા હતા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

Video : એ હનુમાનજીનું મંદિર જેના આશીર્વાદ ટીમ ઈન્ડિયાને ફળ્યા, જીત બાદ ટ્રોફી સાથે મંદિર પહોંચ્યો કેપ્ટન સૂર્યા

T20 World Cup 2026 : ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પૂર્ણ થયો છે. 8 માર્ચની રાત્રે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારતીય ટીમે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ભારતે અમદાવાદમાં ઇતિહાસ રચ્યો. દેશભરમાં ઉજવણીનો માહોલ છવાયો, ભારતની જીતની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. વર્લ્ડ કપ જીત બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ICC ચેરમેન જય શાહ હનુમાન મંદિર પહોંચ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

ટ્રોફી સાથે મંદિર પહોંચ્યો કેપ્ટન સૂર્યા

ANIએ ટ્વિટર પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ICC ચેરમેન જય શાહ સ્ટેડિયમ પાસે આવેલા હનુમાન મંદિરમાં જોવા મળે છે. સૂર્યા ટ્રોફી સાથે મંદિરે આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, મેચ પહેલા પણ હાર્દિક પંડ્યા, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને કોચ ગૌતમ ગંભીર હનુમાનજી મંદિરે આશીર્વાદ લેવા પહોંચ્યા હતા. જેનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો. ત્યારે ટ્રોફી જીત્યા બાદ મોડી રાત્રે સૂર્યા અને ગંભીર મંદિરે પહોંચ્યા હતા.

 

The Men in Blue crushed New Zealand by 96 runs to lift the #ICCT20WorldCup2026 pic.twitter.com/71SWAraDre

— ANI (@ANI) March 8, 2026

ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીત્યો

ટીમ ઈન્ડિયા સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતી ચૂકી છે. 2024માં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, 2026માં ભારતે કિવીઓને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયા સૌથી વધુ T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમ બની ગઈ છે. હવે તેમના નામે ત્રણ T20 વર્લ્ડ કપ છે.

ન્યુઝીલેન્ડ 96 રનથી હારી ગયું

ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ભારત સામેની ફાઇનલમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જોકે, આ નિર્ણય ખૂબ જ ખોટો સાબિત થયો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 255 રન બનાવ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ 256 રનના વિશાળ ટાર્ગેટના દબાણનો સામનો કરી શક્યું નહીં અને 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 96 રનથી મેચ હારી ગઈ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Suryakumar YadavHanuman Templet20 world cup 2026gautam gambhir

Trending news