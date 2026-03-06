Prev
T20 World Cup : ચક્રવર્તીનું ફોર્મ ભારત માટે ચિંતાનો વિષય, સાથી ક્રિકેટર આપ્યું નિવેદન

T20 World Cup : છેલ્લી કેટલીક મેચોમાં વરુણ ચક્રવર્તીનું નબળું પ્રદર્શન તેની રહસ્યમય બોલિંગનું રહસ્ય ઉકેલી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ તેના સાથી ખેલાડીઓ હજુ પણ લેગ-સ્પિનરને પોતાની ટીમનો ટ્રમ્પ કાર્ડ માને છે. જો ટીમ મેનેજમેન્ટ રવિવારે ન્યુઝીલેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં વિશ્વના ટોચના બોલરને જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લે છે, તો તે ભારતનો નબળી કડી સાબિત થઈ શકે છે. ટુર્નામેન્ટના સુપર આઠ તબક્કાથી તેના ફોર્મમાં સતત ઘટાડો અવગણી શકાય નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:19 PM IST

T20 World Cup : ચક્રવર્તીને ટુર્નામેન્ટના અંતિમ તબક્કામાં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ તેના મનમાં ઉદ્ભવેલી શંકાઓને દૂર કરવાની જરૂર પડશે. ગુરુવારે ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલ મેચમાં જેકબ બેથેલે ચક્રવર્તીને નિશાન બનાવ્યો. ભારતીય બોલરે ચાર ઓવરમાં 64 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. ભારતના ઉપ-કપ્તાન અક્ષર પટેલે તાજેતરમાં ચક્રવર્તી સાથે વાત કરી હતી અને જ્યારે વસ્તુઓ સારી ન ચાલી રહી હોય ત્યારે પણ પોતાની રણનીતિને વળગી રહેવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.

અક્ષરે કહ્યું કે, અમે ચક્રવર્તીની વર્તમાન સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરી છે. અમે ઘણી બધી નોકઆઉટ મેચ રમી છે, તેથી યોગ્ય માનસિકતા રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કૌશલ્ય અને અન્ય બાબતો પણ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ અમે તેને કહ્યું હતું કે જ્યારે તેના બોલમાંથી રન આવવા લાગે ત્યારે તેની વ્યૂહરચના ન બદલો.

દબાણમાં ભૂલો થઈ શકે

તેણે કહ્યું કે, શરૂઆતમાં, તમારી વ્યૂહરચના વિકેટ પર બોલિંગ કરવાની હોય છે, અને પછી અચાનક તમારી લાઇન બદલો. દબાણમાં ભૂલો થઈ શકે છે. અમે તેને કહેતા રહીએ છીએ કે તમે ટીમનું ટ્રમ્પ કાર્ડ છો. પોતાના પર વિશ્વાસ રાખો અને પૂરા આત્મવિશ્વાસથી બોલિંગ કરો.

પાવરપ્લેમાં બોલિંગ કર્યા પછી તેને પોતાની લય મળી શકી ન હતી

સેમિફાઇનલ પહેલા વરુણે નેટમાં સખત પ્રેક્ટિસ કરી હતી, પરંતુ પાવરપ્લેમાં બોલિંગ કર્યા પછી તેને પોતાની લય મળી શકી ન હતી. ઇંગ્લેન્ડે ચક્રવર્તી માટે સારી તૈયારી કરી હતી, અને ડાબોડી બેટ્સમેન બેથેલે તેને કોઈપણ સમયે તેની લય શોધવા દીધી ન હતી. 

બેથેલે 13 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા

બેથેલે ચક્રવર્તીની પહેલી જ ઓવરમાં ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. બેથેલે 13 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા. ચક્રવર્તી છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખૂબ જ શોર્ટ અથવા ઓવર-પિચ બોલિંગ કરી રહ્યો છે, જેના કારણે બેટ્સમેનોને તેની બોલિંગ સમજવામાં સરળતા રહે છે.

અક્ષરે કહ્યું કે, જો તમે તેને જુઓ તો, તેણે થોડા છગ્ગા આપ્યા પછી પણ જોસ બટલરની વિકેટ લીધી. તે નંબર વન T20 બોલર છે અને તે જાણે છે કે તેણે શું કરવાની જરૂર છે. તે બધું માનસિકતા વિશે છે. હજુ એક મેચ રમવાની બાકી છે, અને આશા છે કે તે ફાઇનલમાં પોતાનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરશે.

ભારતના ભૂતપૂર્વ ઑફ-સ્પિનર ​​હરભજન સિંહ માને છે કે ચક્રવર્તીએ તેની ગતિ ધીમી કરવાની જરૂર છે. હરભજનએ કહ્યું કે, તે મેચ વિજેતા બોલર છે, પરંતુ શરૂઆતથી જ લક્ષ્ય બનાવવામાં આવે ત્યારે કોઈપણ બોલર દબાણમાં આવે છે. ગતિ સિવાય, તે યોગ્ય લંબાઈમાં બોલિંગ કરી શક્યો નથી. વિકેટ પર લક્ષ્ય રાખીને બોલિંગ કરવી તેનો મજબૂત દાવો છે, પરંતુ ક્યારેક, તે આ વ્યૂહરચનાથી ભટકી ગયો છે અને વાઈડ બોલ ફેંક્યો છે. તે દબાણ હેઠળ છે. તેને ફક્ત નેટમાં સખત પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Varun ChakravarthyAxar patelInd vs Engt20 world cup 2026T20 WC Semi FinalCricket NewsGujarati NewsT20 World Cup News

