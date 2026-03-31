CSKની શરમજનક હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? જાણો કેપ્ટને કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

ગુજરાતી ન્યૂઝSports

CSK vs RR : IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને તેની પહેલી જ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. એમ એસ ધોની વિના રમવા ઉતરેલી ટીમ રાજસ્થાનના બોલરો સામે ટકી શકી નહોતી. હાર બાદ કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડનું દર્દ છલકાયું છે અને તેણે હારના કારણો જણાવ્યા છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:30 AM IST
CSK vs RR : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 30 માર્ચે IPL 2026ની પોતાની શરૂઆતની મેચમાં ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એમએસ ધોની કે સુરેશ રૈના વિના ઉતરી હતી. સુરેશ રૈના નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે ધોની હાલમાં ઈજાને કારણે બહાર છે. દરમિયાન ચેન્નાઈને તેની પહેલી જ મેચમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે ટીમ મોટો સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે આ હારનો શ્રેય મુખ્યત્વે બેટ્સમેનોને આપ્યો છે.

કેપ્ટને કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું ?

મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં બોલતા કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે કહ્યું કે, સાચું કહું તો મને લાગ્યું કે શરૂઆતમાં પરિસ્થિતિ ખરેખર ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી, ખાસ કરીને જ્યારે જોફ્રા આર્ચર અને નાન્દ્રે બર્ગરનો સામનો કરવો પડ્યો. તેઓએ બેસ્ટ લેન્થ પર બોલિંગ કરી અને તે પછી પણ મધ્યમ-પેસરો સામે રમવું થોડું પડકારજનક હતું. તમે જોઈ શકો છો કે સ્પિનરોને પણ થોડી સહાય મળી રહી હતી. 

વધુમાં તેણે કહ્યું કે, અમે વધુ સારી રીતે બેટિંગ કરી શક્યા હોત, અમે રમતને વધુ ઊંડાણમાં લઈ જઈ શક્યા હોત, કેટલીક સારી બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી શક્યા હોત અને કદાચ કુલ સ્કોરને 150-160 સુધી પહોંચાડી શક્યા હોત. જો કે, આજકાલ તમે અંદાજ લગાવી શકતા નથી કે સારો સ્કોર કેટલો હોઈ શકે, તેથી તમારે સતત આગળ વધતા રહેવું પડશે. તેથી મને લાગે છે કે આ એ દિવસોમાંનો એક હતો જ્યારે વિકેટ થોડી મુશ્કેલ હતી. તેથી હું બિલકુલ નિરાશ નથી.

કેપ્ટન ગાયકવાડે શું કહ્યું ?

આગળ કેપ્ટન ગાયકવાડે કહ્યું કે, એક સકારાત્મક પાસું એ છે કે ટીમમાં ઘણા બધા યુવા છે. તેથી કદાચ તે દરેક માટે નર્વસ શરૂઆત હતી, પરંતુ એક મેચ પાછળ રહેવું અને ઘણી બધી ભૂલો સાથે શરૂઆત કરવી સારું હતું. આશા છે કે અહીંથી પરિસ્થિતિ સુધરશે. હું એવો વ્યક્તિ નથી જે સતત આગળ વધવામાં માનું છે, પરંતુ 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' નિયમ સાથે તમને ખરેખર ક્યારેય ખબર નથી પડતી કે સારો સ્કોર શું છે કે પાર સ્કોર શું છે.

ગાયકવાડે વધુમાં ઉમેર્યું કે, જ્યારે તમે કુલ 150, 160 કે 170 રનનો બચાવ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે રમત 20મી ઓવર સુધી જતી જોવા મળતી નથી. તેથી મને લાગે છે કે તે ફક્ત પોતાના પર વિશ્વાસ રાખવા વિશે છે અને બેટ્સમેન માટે તેની પોતાની રમત પર વિશ્વાસ રાખવા વિશે. જો તમને તે વિશ્વાસ હોય, તો ખાતરી કરો કે તમે તે માટે જાઓ. આજે અમારા માટે તે કામ ન કર્યું, પરંતુ અમે ચોક્કસપણે અમારી બેટિંગ સાથે વધુ સારું કરી શકીએ છીએ. તમારે ફક્ત સકારાત્મક રહેવું પડશે, ખાસ કરીને જ્યારે તમે પહેલા બેટિંગ કરી રહ્યા હોવ. જો પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ હોય, તો તમે ક્યારેય જાણતા નથી તે જ બેટિંગ લાઇનઅપ એક મોટો સ્કોર બનાવી શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

