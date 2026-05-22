/IPL 2026 માં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ આ 5 ખેલાડીઓને રિલીઝ કરી દેશે CSK! લિસ્ટમાં 14.20 કરોડનો પ્લેયર પણ સામેલ

Players CSK Can Release: IPL 2026 મા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની સફર ખતમ થઈ ગઈ છે. ચેન્નઈની ટીમ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે અને ફેન્સ નિરાશ છે. ચેન્નઈની ટીમે કેટલીક મેચોમાં સારૂ પ્રદર્શન કર્યું પરંતુ અંતિમ-4મા પહોંચી શકી નહીં. ચેન્નઈની નજર હવે આગામી સિઝન માટે ટીમ તૈયાર કરવાનું છે. ફ્રેન્ચાઇઝી આગામી ઓક્શન પહેલા કેટલાક ખેલાડીઓને બહાર કરી શકે છે. આવો જાણીએ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ક્યા 5 ખેલાડીને રિલીઝ કરી શકે છે.
પ્રશાંત વીર
પ્રશાંત વીરને ચેન્નઈએ 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો, પરંતુ તેનું પ્રદર્શન ખાસ રહ્યું નથી. 6 મેચમાં તે માત્ર 90 રન બનાવી શક્યો હતો. આ સિવાય બોલિંગમાં કોઈ કમાલ કરી શક્યો નથી. ફ્રેન્ચાઇઝી આગામી ઓક્શન પહેલા તેને બહાર કરી શકે છે.
મેટ શોર્ટ
મેટ શોર્ટ માટે આઈપીએલ 2026ની સિઝન ખાસ રહી નથી. તે ત્રણ મેચમાં માત્ર 60 રન બનાવી શક્યો હતો. ચેન્નઈ મેટ શોર્ટને રિલીઝ કરી અન્ય ખેલાડી પર દાવ લગાવી શકે છે.
કાર્તિક શર્મા
કાર્તિક શર્મા માટે IPL 2026 સિઝન સારી રહી છે. તેણે 11 મેચમાં કુલ 295 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ ચેન્નઈએ તેને 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. તેવામાં ફ્રેન્ચાઇઝી તેને રિલીઝ કરી ઓક્શનમાં ફરી ઓછી કિંમત પર ખરીદી શકે છે.
સ્પેન્સર જોનસન
સ્પેન્સર જોનસનને નાથન એલિસના રિપ્લેસમેન્ટના રૂપમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે ટૂર્નામેન્ટમાં માત્ર ત્રણ મેચ રમ્યો હતો, જેમાં બે વિકેટ લીધી હતી. આ ખેલાડીનો સાથ પણ ચેન્નઈ છોડી શકે છે.
મેટ હેનરી
ન્યૂઝીલેન્ડનો ફાસ્ટ બોલર હેનરી આઈપીએલ 2026મા પોતાની છાપ છોડી શક્યો નહીં. તેણે કુલ ત્રણ મેચ રમી હતી અને બે વિકેટ લીધી હતી. હેનરીને 2 કરોડમાં ચેન્નઈએ ખરીદ્યો હતો. હવે આગામી સિઝન પહેલા તેને રિલીઝ કરવામાં આવી શકે છે.