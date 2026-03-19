ગુજરાતી ન્યૂઝSportsઆપણે ODI વર્લ્ડ કપ જીતી લઈએ ત્યાં સુધી મને રહેવા દો, આ દિગ્ગજની મોટી માંગ, હવે BCCI શું કરશે ?

'આપણે ODI વર્લ્ડ કપ જીતી લઈએ ત્યાં સુધી મને રહેવા દો', આ દિગ્ગજની મોટી માંગ, હવે BCCI શું કરશે ?

ટી20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતની જીત બાદ મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે BCCIને તેમનો કાર્યકાળ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી લંબાવવા વિનંતી કરી છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ ICC ટાઇટલ જીત્યા હતા, જોકે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. બોર્ડે હવે તેમના ભવિષ્ય અંગે મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:48 PM IST
  • ભારતીય ક્રિકેટમાંથી મોટા સમાચાર
  • ચીફ સિલેક્ટર અજિત અગરકરે પોતાનો કાર્યકાળ વધારવાની કરી માંગ
  • ODI વર્લ્ડ કપ 2027 સુધી રહેવા દેવા BCCIને વિનંતી

'આપણે ODI વર્લ્ડ કપ જીતી લઈએ ત્યાં સુધી મને રહેવા દો', આ દિગ્ગજની મોટી માંગ, હવે BCCI શું કરશે ?

ભારતીય ક્રિકેટમાંથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીના ચેરમેન અજિત અગરકરે BCCIને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી તેમનો કાર્યકાળ લંબાવવા વિનંતી કરી છે. અગરકરે આ વિનંતી એવા સમયે કરી છે જ્યારે ભારતીય ટીમે તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ સતત ત્રણ ICC ટાઇટલ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ, 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. 

સફળતાનું ઈનામ કે ભવિષ્ય માટે તૈયારી ?

અજિત અગરકરનો કરાર 2025 IPL પહેલા એક વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો હતો. હવે ભારતે ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યાના એક અઠવાડિયા પછી અગરકરે આગામી 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપ સુધી કમાન સંભાળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. જોકે BCCI પ્રમુખ મિથુન મનહાસ કે સચિવ દેવજીત સૈકિયા તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ આવ્યો નથી, એવું માનવામાં આવે છે કે બોર્ડ આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યું છે.

સફેદ બોલમાં વર્ચસ્વ છતાં ટેસ્ટમાં પડકારો યથાવત

અગરકરના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતે મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. ભારતે તેની છેલ્લી 33 સફેદ બોલની મેચોમાંથી ફક્ત તેને બે જ મેચોમાં હાર મળી છે અને 2023 અને 2025માં એશિયા કપ પણ જીત્યો છે. તેનાથી વિપરીત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. ટીમને ઘરઆંગણે સતત શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં પણ કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ જ કારણ છે કે BCCIમાં એક જૂથ બીજા પૂર્વ ક્રિકેટરને ખાસ કરીને પશ્ચિમ ઝોનના એક ક્રિકેટરને આ પદ માટે સંભવિત દાવેદાર માને છે.

રોહિત, વિરાટ અને 2027નો રોડમેપ

સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી 2027 વર્લ્ડ કપ ટીમનો ભાગ હશે ? આ બાબતે અગરકર અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર બંનેએ સતત વર્તમાનમાં જીવવાની ફિલસૂફી પર ભાર મૂક્યો છે. અગરકરે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે બે વર્ષ પછી પરિસ્થિતિ શું હશે તેની કોઈ આગાહી કરી શકતું નથી. હાલ પૂરતું રોહિત અને વિરાટ ODI ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે. જો BCCI અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાવશે તો એ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે 2027ની મેગા-ઇવેન્ટની બાગડોર તેમના હાથમાં રહેશે.

 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

