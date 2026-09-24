/અજિત અગરકરના ભવિષ્ય પર સસ્પેન્સ! BCCI સચિવે કહ્યું- 4 ઓક્ટોબરે અમે...

BCCI Chief Selector : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે અજીત અગરકરના કાર્યકાળનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે અને તેમના સ્થાને કોણ આવશે તે અંગેની અટકળો તેજ બની છે. આ બધાની વચ્ચે BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સૈકિયાનો પોતાનો કાર્યકાળ પણ 4 ઓક્ટોબરે સમાપ્ત થવાનો છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અગરકરે BCCIને પહેલેથી જ જાણ કરી દીધી છે કે તેઓ તેમનો કોન્ટ્રાક્ટ લંબાવવા માંગતા નથી, જેના કારણે તેમના પછી કોણ આવશે તે અંગે અટકળો શરૂ થઈ છે.
કોણ બનશે નવા અધ્યક્ષ ?
સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે પુરુષ પસંદગી સમિતિના આગામી અધ્યક્ષ અંગે નિર્ણય લેવા માટે બોર્ડ પાસે પૂરતો સમય છે. અગરકરે તેમનો કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યૂ ન કરવાનો નિર્ણય પહેલેથી જ જણાવી દીધો છે, જેનાથી વરિષ્ઠ પુરુષ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ અસરકારક રીતે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. જોકે, સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ ઉત્તરાધિકારીની જાહેરાત કરવામાં કોઈ ઉતાવળમાં નથી અને વર્તમાન અધ્યક્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ સમાપ્ત થયા પછી જ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
સૈકિયાએ શું કહ્યું ?
PTI સાથે વાત કરતા સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી અજીત અગરકરનો સવાલ છે, તેમનો કાર્યકાળ 4 ઓક્ટોબરે સમાપ્ત થાય છે અને ત્યાં સુધી અમારી પાસે પૂરતો સમય છે. 4 ઓક્ટોબર પછી ખાલી પડનારી જગ્યા અંગે અમે નિર્ણય લઈશું. એકવાર BCCI નિર્ણય લઈ લે, પછી અમે ચોક્કસપણે તેને જાહેર કરીશું. અગરકરે ચેતન શર્માના સ્થાને જુલાઈ 2023માં વરિષ્ઠ પુરુષ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકેનો હોદ્દો સંભાળ્યો હતો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2024માં વિજય મેળવ્યો અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025નું ટાઇટલ જીત્યું.
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતના પ્રદર્શન પર સૈકિયાનું નિવેદન
સૈકિયાએ એશિયન ગેમ્સ વિશે પણ ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું કે, અમને ગર્વ છે, દેશ તેની ભવ્ય જીતની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. મહિલા ટીમે અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું છે અને એક વર્ષથી વધુ સમયથી જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખ્યો છે. અમને આશા છે કે પુરુષ ટીમ પણ જાપાનમાં મહિલા ટીમે અપનાવેલા માર્ગને અનુસરશે. મને આશા છે કે ૩ ઓક્ટોબરે ઉજવણી કરવાની દેશને વધુ એક સુવર્ણ તક મળશે.