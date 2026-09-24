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અજિત અગરકરના ભવિષ્ય પર સસ્પેન્સ! BCCI સચિવે કહ્યું- 4 ઓક્ટોબરે અમે...

BCCI Chief Selector : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે અજીત આગરકરના કાર્યકાળ પૂરો થવાની હવે ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે અને તેમના સ્થાને કોણ આવશે તે અંગેની અટકળો તેજ બની છે. આ દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ પણ આ મામલે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 24, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:26 PM IST
અજિત અગરકરના ભવિષ્ય પર સસ્પેન્સ! BCCI સચિવે કહ્યું- 4 ઓક્ટોબરે અમે...

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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