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રોહિત શર્મા અંગેનો વિવાદ અજિત અગરકરને પડ્યો મોંઘો ? ચીફ સિલેક્ટરની ખુરશી પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો

Ajit Agarkar : રોહિત શર્માની નિવૃત્તિની ચર્ચા વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરની ખુરશી પર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. અગરકર અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, તેઓ પોતાનું પદ ગુમાવી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:52 PM IST
રોહિત શર્મા અંગેનો વિવાદ અજિત અગરકરને પડ્યો મોંઘો ? ચીફ સિલેક્ટરની ખુરશી પર મંડરાઈ રહ્યો છે ખતરો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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