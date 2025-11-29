Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

1056 છગ્ગા, 22 સદી અને 14,562 રન... T20માં પહેલીવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

દુનિયામાં એક એવો બેટ્સમેન છે, જેને T20 ક્રિકેટના કિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં કલ્પના ના કરી શકાય તેવા આશ્ચર્યજનક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. આવા જ એક રેકોર્ડ વિશે આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:49 AM IST

Trending Photos

1056 છગ્ગા, 22 સદી અને 14,562 રન... T20માં પહેલીવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

T20 ક્રિકેટના કિંગ તરીકે ઓળખાતા આ ક્રિકેટરે T20 એવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જેની તમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. આવો જ એક રેકોર્ડ  T20 ક્રિકેટમાં  નોંધાવ્યો છે. તેણે 1056 છગ્ગા, 22 સદી અને 14562 રન બનાવ્યા છે. પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી આ બેટ્સમેને વિશ્વભરના બોલરોને હંફાવ્યા છે.

1056 છગ્ગા, 22 સદી અને 14562 રન

Add Zee News as a Preferred Source

વર્લ્ડ ક્રિકેટનો આ દિગ્ગજ બીજો કોઈ નહીં પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ખતકનાક બેટ્સમેન ક્રિસ ગેલ છે. ચાહકો તેને યુનિવર્સ બોસ તરીકે પણ ઓળખે છે. ક્રિસ ગેલે T20 ક્રિકેટમાં ઘણા અસંભવ રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે છે. તેણે 463 ટી20 મેચોમાં 36.22ની સરેરાશથી 14,562 રન બનાવ્યા છે. એટલું જ નહીં, ક્રિસ ગેલે ટી20 ક્રિકેટમાં 22 સદી પણ ફટકારી છે.

કોઈ પણ T20 ક્રિકેટમાં 22 સદી ફટકારવાનું વિચારી પણ ના શકે, પરંતુ ક્રિસ ગેલ આ અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધરાવે છે. ક્રિસ ગેલે T20 ક્રિકેટમાં 1056 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જેના કારણે તેનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવો લગભગ અશક્ય બની ગયો છે. ક્રિસ ગેલ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી લાંબી વ્યક્તિગત ઇનિંગ્સનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે. 23 એપ્રિલ, 2013ના રોજ IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વતી ઓપનિંગ કરતી વખતે ક્રિસ ગેલે પુણે વોરિયર્સ ઇન્ડિયા સામે માત્ર 66 બોલમાં 175 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ રમી હતી.

30 બોલમાં T20 સદી ફટકારી

175 રનની પોતાની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ દરમિયાન ક્રિસ ગેલે માત્ર 30 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. ક્રિસ ગેલે પુણે વોરિયર્સ ઇન્ડિયા સામે માત્ર 66 બોલમાં 175 રન બનાવ્યા, 265.15ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી. તેણે પોતાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન 13 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકાર્યા. 175 રન એ ટી20 ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. વિશ્વનો કોઈ પણ બેટ્સમેન હજુ સુધી ક્રિસ ગેલનો 175 રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી શક્યો નથી, ભલે તે ટી20 ક્રિકેટમાં હોય કે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં. કદાચ ભવિષ્યમાં પણ વિશ્વનો કોઈ બેટ્સમેન આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી શકશે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Chris GayleUnbreakable RecordT20 CricketChris Gayle Record

Trending news