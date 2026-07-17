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FIFA WORLD CUP 2026: આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ ફાઈનલ પહેલા વધી સ્પેનની ચિંતા, આ 2 ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર સસ્પેન્સ

સ્પેને આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ રમાનાર ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ફાઇનલ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પરંતુ આ મહામુકાબલા પહેલા લામિન યમાલ અને પેડ્રો પોરોની ફિટનેસ ટીમ માટે ચિંતાનો વિષય બની છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:31 AM IST
FIFA WORLD CUP 2026: આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ ફાઈનલ પહેલા વધી સ્પેનની ચિંતા, આ 2 ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર સસ્પેન્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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