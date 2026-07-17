/FIFA WORLD CUP 2026: આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ ફાઈનલ પહેલા વધી સ્પેનની ચિંતા, આ 2 ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર સસ્પેન્સ

સ્પેને આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ રમાનાર ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ફાઈનલ મુકાબલા માટે પોતાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. પરંતુ સ્પેન માટે લામિન યમાલ અને પેડ્રો પોરોની ફિટનેસ ચિંતાનો વિષય છે. ન્યૂ જર્સીમાં પ્રથમ ટ્રેનિંગ સેશન દરમિયાન યુવા સ્ટાર લામિન યમાન અને ડિફેન્ડર પેડ્રો પોરોએ બાકી ખેલાડીઓની સાથે પ્રેક્ટિસ કરી નહીં. બંનેએ મેદાનના કિનારે હળવી એક્સરસાઇઝ અને સ્ટ્રેચિંગ કરી હતી.
લામિન યમાલની ડાબી જાંઘ પર કાળો પટ્ટો બાંધેલો હતો. ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થતાં પહેલા તેના સ્નાયુઓ ખેંચાયા હતા. પરંતુ તેની ઈજા કેટલી ગંભીર છે, તેની જાણકારી આપવામાં આવી નથી. ડાયરિયો એએસના રિપોર્ટપ્રમાણે સાવચેતીના ભાગરૂપે તેને મુખ્ય રૂપથી અલગ રાખવામાં આવ્યો, જેથી ફાઈનલ પહેલા તેની ફિટનેસ પર કોઈ અસર ન પડે.
આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ મેચ પહેલા વધી સ્પેનની ચિંતા
લામિન યમાલ આ વિશ્વકપમાં અત્યાર સુધી 496 મિનિટ સુધી મેદાન પર સક્રિય રહ્યો છે. કેપ વર્ડે વિરુદ્ધ એક મેચને છોડી તેણે દરેક મુકાબલામાં શરૂઆતી ઈલેવનમાં જગ્યા બનાવી છે. પરંતુ ઈજામાંથી વાપસી બાદ હજુ તે પોતાની લયમાં જોવા મળ્યો નથી, પરંતુ સેમીફાઈલમાં તેણે ફ્રાન્સ સામે સારૂ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
આ ખેલાડીઓની ફિટનેસ પર સસ્પેન્સ
બીજીતરફ પેડ્રો પોરોએ સ્પેનની સાતમાંથી પાંચ મેચમાં શરૂઆત કરી અને કુલ 444 મિનિટ મેદાન પર પસાર કરી છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ 32 અને ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ સેમીફાઈનલમાં ગોલ પણ કર્યો હતો. સેમીફાઈનલ બાદ સ્પેનના મુખ્ય કોચ લુઇસ ડે લા ફુએંતેએ જણાવ્યું કે પોરોના સ્નાયુઓ ઝકળાઈ ગયા છે અને ફાઈનલ પહેલા તેની ફિટનેસની તપાસ કરવામાં આવશે.
કેવી છે યમાલની સ્થિતિ?
કોચે યમાલની સ્થિતિ પર પણ ભરોસો વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે મેડિકલ ટીમ પાસેથી મળેલી જાણકારી અનુસાર યમાલને કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી અને તે ઠીક છે. રવિવારે રમાનાર મુકાબલો સ્પેન માટે ખાસ હશે. વર્ષ 2010મા વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા બાદ આ ટીમની પ્રથમ વિશ્વકપ ફાઈનલ છે. બીજીતરફ આર્જેન્ટીના સતત બીજીવાર અને કુલ ચોથીવાર વિશ્વ વિજેતા બનવાના ઈરાજા સાથે ઉતરશે. આર્જેન્ટીના આ પહેલા 1978, 1986 અને 2022મા ચેમ્પિયન બની ચૂક્યું છે.