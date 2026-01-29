Prev
IND vs NZ, 4th T20I: અભિષેક શર્માને લઈને ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યાનો આ પ્રયોગ નિષ્ફળ, શૂન્ય રને પાછા ફરવું પડ્યું પેવેલિયન

Abhishek Sharma Duck in IND vs NZ 4th T20I: અભિષેક અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ બંને બેટ્સમેન સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:40 AM IST

Abhishek Sharma Duck in IND vs NZ 4th T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી ચોથી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 216 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમ 165 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 50 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ હારી ગઈ. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત નબળી રહી હતી, પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને કોચ ગૌતમ ગંભીર દ્વારા ઓપનિંગ જોડી અંગે અપનાવવામાં આવેલી નવી રણનીતિ હતી, જેમાં એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

પહેલી વાર અભિષેકે લીધી સ્ટ્રાઈક, પણ પ્રયોગ ગયો નિષ્ફળ 
હકીકતમાં, આ સીરિઝની છેલ્લી ત્રણ મેચોમાં અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન ઓપનર તરીકે ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી. જોકે, તે બધી મેચોમાં, સંજુ સેમસન સ્ટ્રાઈક લઈ રહ્યા હતા, એટલે કે સંજુ સેમસન ઇનિંગના પહેલા બોલનો સામનો કરી રહ્યા હતા, અને અભિષેક શર્મા નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર રહ્યા હતા. જોકે, ચોથી ટી20 મેચમાં રણનીતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. આજની મેચમાં સંજુ સેમસન નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર હતા, અને અભિષેક શર્માએ સ્ટ્રાઈક લઈને આ સીરિઝમાં પહેલી વાર ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી.

આ પ્રયોગ ટીમ માટે યોગ્ય સાબિત થયો નહીં. અભિષેક શર્મા પોતાની સ્વાભાવિક અંદાજમાં સિક્સર માટે આઉટ થતા, પહેલા જ બોલ પર શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બાઉન્ડ્રી લાઇન પર ડેવોન કોન-વે દ્વારા કેચ આઉટ થયો અને શૂન્ય રને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ઇશાન કિશનની ગેરહાજરીમાં, ઇન-ફોર્મ અભિષેક અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પર મોટી આશાઓ રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ બંને બેટ્સમેન સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ.

શિવમ દુબેની તોફાની અડધી સદી
જોકે, ભારતીય ઇનિંગ્સનો એક સકારાત્મક પાસું શિવમ દુબેનું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન હતું. જ્યારે ટીમ મુશ્કેલીમાં હતી, ત્યારે દુબેએ માત્ર 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી ફટકારીને ભારતીય ચાહકોમાં ખુશી ફેલાવી હતી, યુવરાજ સિંહની 12 બોલની અડધી સદી અને અભિષેક શર્માની 14 બોલની અડધી સદી પછી T20I માં ભારત માટે ત્રીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી બની.

તેણે 23 બોલનો સામનો કર્યો અને 65 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં અનેક મોટી સિક્સરનો સમાવેશ થતો હતો, પરંતુ તેના પ્રયત્નો ટીમને વિજય અપાવવા માટે અપૂરતા સાબિત થયા કારણ કે તેને બીજા છેડેથી કોઈ ટેકો મળ્યો ન હતો અને જે રીતે તે રન આઉટ થયો તેનાથી પણ તેનો દિવસ ખરાબ લાગ્યો.

indiaNew ZealandAbhishek Sharmagautam gambhirsuryakumar ashok yadavIndia vs New Zealand 2026Cricket

