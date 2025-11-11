'ઘણીવાર ના ઇચ્છતા હોઈએ તો પણ...' ટીમ પસંદગી પર કોચ ગૌતમ ગંભીરે પહેલીવાર તોડ્યું મૌન

Prev
ટીમ પસંદગી પર કોચ ગૌતમ ગંભીરે પહેલીવાર તોડ્યું મૌન

ભારતીય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓને બેન્ચ પર બેસાડવાના ષડયંત્રની થીયરીને ફગાવી દીધી અને કહ્યું કે ટીમ ડ્રેસિંગ રૂમ સંપૂર્ણપણે પારદર્શક છે. તેમણે સ્વીકાર્યું કે ખેલાડીઓને બહાર રાખવા એ કોચ તરીકે તેમનું સૌથી મુશ્કેલ કામ છે, પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટ અને પ્રામાણિક કન્વર્ઝેશને પ્રાથમિકતા ગણાવી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:13 AM IST

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ખેલાડીઓની પસંદગી અને પ્લેઇંગ ઇલેવનની પસંદગીના મુદ્દા પર ચર્ચા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ટીમ ડ્રેસિંગ રૂમમાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા છે. ટીમ સંયોજન અંગે મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવા અને મેચ વિજેતા ખેલાડીઓને બહાર રાખવા બદલ ગંભીરને ઘણીવાર ટીકાઓનો સામનો કરવો પડે છે. તાજેતરમાં BCCI સાથેની મુલાકાતમાં તેમણે આને તેમની કોચિંગ કારકિર્દીનો સૌથી મુશ્કેલ ભાગ ગણાવ્યો.

ગંભીરે એમ પણ કહ્યું કે આવા સમય દરમિયાન ખેલાડીઓ સાથે ઓપન કન્વર્ઝેશન જાળવી રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે જ્યારે તેઓ જાણે છે કે તેઓ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ થવાને લાયક છે, ત્યારે તેમના માટે નિરાશા અનુભવવી સ્વાભાવિક છે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો કે આવી બાબતોમાં પ્રામાણિકતા અને સ્પષ્ટતા મહત્વપૂર્ણ છે.

કોચ ગંભીરે શું કહ્યું ?

ગંભીરે કહ્યું, "કોચ તરીકે મારા માટે આ કદાચ સૌથી મુશ્કેલ ભાગ છે. તે મારું સૌથી મુશ્કેલ કામ છે. ક્યારેક, જ્યારે હું જાણું છું કે બેન્ચ પર બેઠેલા ખેલાડીમાં ઘણી ક્વોલ્ટી છે અને દરેક ખેલાડી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં રહેવાને લાયક છે, ત્યારે પણ તમારે તે દિવસ માટે શ્રેષ્ઠ સંયોજનના આધારે ફક્ત 11 ખેલાડીઓ પસંદ કરવા પડે છે." પરંતુ મારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત કન્વર્ઝેશન છે.

 

તેમણે આગળ કહ્યું, "કન્વર્ઝેશન એકદમ સ્પષ્ટ અને પ્રામાણિક હોવું જોઈએ. ક્યારેક તે ખૂબ જ મુશ્કેલ કન્વર્ઝેશન હોય છે. જ્યારે તમે કોઈ ખેલાડીને કહો છો કે તે રમશે નહીં. આ કોચ અને ખેલાડી બંને માટે સૌથી મુશ્કેલ ક્ષણ છે. હું જાણું છું કે જ્યારે ખેલાડી જાણે છે કે તે રમવાને લાયક છે ત્યારે તે નિરાશ થશે. પરંતુ જો તમે પ્રામાણિકતાથી, સીધી રીતે અને દિલથી કહો છો, તો પછી કહેવા માટે કંઈ બાકી રહેતું નથી.

તાજેતરમાં, ગંભીરને સંજુ સેમસન, કુલદીપ યાદવ અને અર્શદીપ સિંહ જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓને બેન્ચ રાખવા બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે, તેમણે ખાતરી કરી છે કે ટીમનું વાતાવરણ સ્વસ્થ રહે અને તે ખેલાડીઓ સાથે ઓપન કન્વર્ઝેશન જાળવી રાખે છે.

આ દરમિયાન ભારતે ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ પાંચ મેચની T20 સિરીઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 2-1થી હરાવ્યું, T20માં ટીમનો અજેય ક્રમ જાળવી રાખ્યો. ભારત હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 14 નવેમ્બરથી કોલકાતામાં બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝમાં રમશે.

