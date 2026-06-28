/Colombia Vs Portugal: કોલંબિયા સામે પણ ન જીતી શકી રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલ, હવે ક્રોએશિયા સામે ટક્કર

Colombia Vs Portugal (COL vs POR): ફુટબોલ વિસ્વકપ 2026મા એક મહત્વના મુકાબલામાં મહાન ફુટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલ ટીમ કોલંબિયા વિરુદ્ધ મેચ ન જીતી શકી. બંને વચ્ચે મુકાબલો 00ની બરોબરી પર સમાપ્ત થયો. ગ્રુપ K માં આ સાથે કોલંબિયાની ટીમ સાત પોઈન્ટ સાથે પ્રથમ સ્થાન પર રહી. તેનો મુકાબલો હવે રાઉન્ડ ઓફ-32મા ઘાના સામે થશે. તો પોર્ટુગલ 5 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને રહી છે. આગામી રાઉન્ડમાં પોર્ટુગલની ટક્કર ક્રોએશિયા સામે થશે.
કોલંબિયાએ પ્રથમ સ્થાને રહેવા માટે માત્ર એક ડ્રોની જરૂર હતી અને તેણે ફ્લોરિડામાં રમાયેલા મુકાબલામાં પોતાનો દબદબો બનાવી રાખ્યો અને મેચમાં 24 શોટ્સ પણ ફટકાર્યા. સતત હુમલા છતાં પોર્ટુગલના ગોલકીપર ડિયોગો કોસ્ટાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ગોલ થવા દીધો નહીં. પોર્ટુગલે પણ કાઉન્ટર એટેક કર્યાં પરંતુ ટીમને ગોલ કરવામાં સફળતા મળી નહીં.
Nothing to separate Colombia and Portugal at Miami Stadium 🤝#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
કોલંબિયાનો ગોલ રદ્દ
મિયામીમાં ત્યારે ડ્રામા જોવા મળ્યો જ્યારે કોલંબિયા માટે ડેવિંસન સાંચેઝે હેડરથી ગોલ કરી ટીમને લીડ અપાવી, પરંતુ ઓફસાઇડ હોવાથી તેના જશ્ન પર પાણી ફરી વળ્યું. ત્યારબાદ તણાવપૂર્ણ VAR રિવ્યુ લેવામાં આવ્યું, જેમાં તે જોવામાં આવ્યું કે શું રાફેલ લિયાઓએ પૂર્વ ટોટેનહમ ડિફેન્ડરને ઓનસાઇડ રાખ્યો હતો. આખરે અધિકારીઓએ શરૂાતી નિર્ણયને સાચો માન્યો અને ગોલ રદ્દ કરી દીધો. તેનાથી મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં પણ સ્કોર બરાબરી પર રહ્યો હતો.
પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમોએ કર્યાં જોરદાર હુમલા
મેચના પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં. શરૂઆતી 45 મિનિટની રમત રોમાંચક રહી અને બંને તરફથી જોરદાર એક્શન જોવા મળી હતી. પોર્ટુગલ ગોલ કરવાની નજીક પહોંચી હતી જ્યારે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો શોટ ગોલકીપરે રોકી લીધો, પરંતુ કોલંબિયાએ તત્કાલ એક ખતરનાક કાઉન્ટર એટેકથી જવાબ આપ્યો. પરંતુ ગોલકીપરે શાનદાર બચાવ કરતા કોલંબિયાની ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.