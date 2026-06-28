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Colombia Vs Portugal: કોલંબિયા સામે પણ ન જીતી શકી રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલ, હવે ક્રોએશિયા સામે ટક્કર

Colombia Vs Portugal: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના અંતિમ લીગ મેચમાં પણ પોર્ટુગલની ટીમ જીત મેળવી શકી નહીં. કોલંબિયા સામે મુકાબલો 0-0થી ડ્રો રહ્યો હતો. જોકે મેચ ડ્રો હોવા છતાં પોર્ટુગલ રાઉન્ડ ઓફ-32મા પહોંચી ગયું છે, જ્યાં તેનો સામનો ક્રોએશિયા સામે થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:36 AM IST
Colombia Vs Portugal: કોલંબિયા સામે પણ ન જીતી શકી રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલ, હવે ક્રોએશિયા સામે ટક્કર
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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