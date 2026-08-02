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કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં દેખાશે અમદાવાદ CWG 2030ની પ્રથમ ઝલક, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

Commonwealth Games 2026 : કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 આજે એટલે કે 2 ઓગસ્ટના રોજ મોડી રાત્રે એક ભવ્ય સમાપન સમારોહ સાથે સમાપ્ત થશે. આ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ CWG 2030ની ઝલક જોવા મળશે અને ક્વીન્સ બેટન અને ધ્વજ સત્તાવાર રીતે અમદાવાદને સોંપવામાં આવશે. ત્યારે સમાપન સમારોહ ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકશો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં દેખાશે અમદાવાદ CWG 2030ની પ્રથમ ઝલક, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં દેખાશે અમદાવાદ CWG 2030ની પ્રથમ ઝલક
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