/કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં દેખાશે અમદાવાદ CWG 2030ની પ્રથમ ઝલક, જાણો ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

Commonwealth Games 2026 : આજે એટલે કે 2 ઓગસ્ટ સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026નો અંતિમ દિવસ છે. રવિવારે સમાપન સમારોહ સાથે આ રમતોનું સમાપન થશે. આ સમારોહ ભારત માટે એક ઐતિહાસિક અને યાદગાર પ્રસંગ બનવાનો છે, કારણ કે 'ક્વીન્સ બેટન' અને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન માટેનો સત્તાવાર ધ્વજ ઔપચારિક રીતે અમદાવાદને સોંપવામાં આવશે.
ભારત માટે, આ કાર્યક્રમ ફક્ત તેની યજમાન ફરજોની ઔપચારિક શરૂઆત જ નહીં પરંતુ 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે આયોજિત ભવ્યતાની ઝલક વિશ્વને દર્શાવવાની તક પણ દર્શાવે છે. તો ભારતીય ખેલાડીઓની નજર અંતિમ દિવસે 39 મેડલ્સના આંકડાને વધારવા પર રહેશે.
ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં દેખાશે અમદાવાદ CWG 2030ની પ્રથમ ઝલક
કોનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં ભારત તેની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને આધુનિકતાનું એક અનોખું મિશ્રણ વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કરશે. જાણીતા ગાયક શંકર મહાદેવન અને અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદન્ના ખાસ પ્રદર્શન દ્વારા અમદાવાદ 2030ની ઝલક રજૂ કરશે. વધુમાં ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, લોક પરંપરાઓ અને વારસાને ઉજાગર કરતો એક ભવ્ય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રજૂ કરવામાં આવશે, જે વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર ભારતની વિવિધતા અને સાંસ્કૃતિક સમૃદ્ધિનું પ્રદર્શન કરશે.
𝐆𝐥𝐚𝐬𝐠𝐨𝐰 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐬 𝐨𝐟𝐟. 𝐀𝐦𝐝𝐚𝐯𝐚𝐝 𝐬𝐚𝐲𝐬 𝐡𝐞𝐥𝐥𝐨. ✨
Celebrate the memories, the champions, and witness the Commonwealth Games flag make its historic journey from Glasgow to Amdavad, host of the landmark 2030 Centenary Games.
Watch the Closing Ceremony,… pic.twitter.com/vE1kkzXEcF
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
ઋષભ રિખીરામ શર્મા પ્રદર્શન કરશે
સમારોહની શરૂઆત ગ્લાસગોથી અમદાવાદને કિંગ્સ બેટન અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ધ્વજના પરંપરાગત સોંપણી સાથે થશે. આ ક્ષણ ઐતિહાસિક રહેશે, કારણ કે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પણ સ્પર્ધાની શતાબ્દી ઉજવશે. પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં યોજાઈ હતી.
ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં ભારતીય સિતારવાદક ઋષભ રિખીરામ શર્મા અને સ્કોટિશ બેગપાઇપર રોસ એન્સલી વચ્ચે ખાસ જુગલબંધી રજૂ કરવામાં આવશે. વધુમાં સ્કોટિશ રોક બેન્ડ સિમ્પલ માઇન્ડ્સ, BEMZ, કેમી બાર્ન્સ, સેન્ડી થોમ અને ઓસ્ટ્રેલિયન ગાયક ડેલ્ટા ગુડ્રેમ સાથે, તેમના પ્રદર્શનથી ઇવેન્ટને યાદગાર બનાવશે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ક્લોઝિંગ સેરેમની ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે ?
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ક્લોઝિંગ સેરેમની રવિવાર, 2 ઓગસ્ટના રોજ ગ્લાસગોમાં OVO હાઇડ્રો એરેના ખાતે યોજાશે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમ ઇન્ડોર એરેનામાં યોજાશે, જેમાં આશરે 13,000 દર્શકોની ક્ષમતા છે. ક્લોઝિંગ સેરેમની સ્થાનિક સમય મુજબ 2 ઓગસ્ટની રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થશે, જે ભારતીય સમયાનુસાર મોડી રાત્રે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
ભારતમાં લાઈવ ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ની ક્લોઝિંગ સેરેમનીનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને ડીડી ફ્રી ડિશ પર જોઈ શકાશે, જ્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની LIV એપ અને વેબસાઇટ પર થશે.