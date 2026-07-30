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દિલીપ ગાવિતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, ભારતની ઝોળીમાં અત્યાર સુધીમાં આવ્યા કેટલા મેડલ? જાણો

CWG 2026: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાયેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતના રેસર દિલીપ મહાદુ  ગાવિતે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ધમાલ મચાવી દીધી છે. આ સાથે ભારતની ઝોળીમાં અત્યાર સુધીમાં કેટલા મેડલ આવ્યા તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:01 AM IST
દિલીપ ગાવિતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, ભારતની ઝોળીમાં અત્યાર સુધીમાં આવ્યા કેટલા મેડલ? જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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