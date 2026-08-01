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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં અત્યાર સુધી ભારતને કેટલા ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ? બોક્સિંગમાં મળશે વધુ 10 મેડલ

Commonwealth Games 2026: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો શહેરમાં યોજાયેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતે અત્યાર સુધીનું સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને શુક્રવારે છ મેડલ જીત્યા. જૂડોમાં 2 ઐતિહાસિક ગોલ્ડ, એથલેટિક્સમાં 3 મેડલ અને બોક્સિંગમાં પણ તમામ 10 બોક્સરો ફાઈનલમાં પહોંચ્યાં. ભારતના કુલ મેડલની સંખ્યા 23 થઈ છે. જો કે ટીમ હજુ પણ મેડલ ટેલીમાં 10માં નંબરે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:45 PM IST
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં અત્યાર સુધી ભારતને કેટલા ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ? બોક્સિંગમાં મળશે વધુ 10 મેડલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં અત્યાર સુધી ભારતને કેટલા ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ? બોક્સિંગમાં
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