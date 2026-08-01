/કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં અત્યાર સુધી ભારતને કેટલા ગોલ્ડ, સિલ્વર, બ્રોન્ઝ? બોક્સિંગમાં મળશે વધુ 10 મેડલ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ છે. ભારતે અત્યાર સુધીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં 23 મેડલ જીત્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધીમાં 5 ગોલ્ડ, 12 સિલ્વર અને 6 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શુક્રવારે ભારતીય દળનું પ્રદર્શન જોરદાર જોવા મળ્યું. કુલ છ મેડલ જીત્યા. ભારતીય એથલીટ્સે 2 ગોલ્ડ મેડલ (બંને જૂડોમાં), બે સિલ્વર મેડલ (જેવલીન અને જૂડોમાં) તથા બે બ્રોન્ઝ મેડલ (જેવલીન અને ડેકાથલોનમાં) જીત્યા છે. ભારત મેડલ ટેબલમાં ટોપ 10માં છે. જો કે આ મેડલ ટેબલમાં કુલ 128 મેડલ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાનો દબદબો છે. બીજી બાજુ બોક્સિંગમાં પણ ભારતના તમામ 10 બોક્સરો ફાઈનલમાં પહોંચીને ઓછામાં ઓછા સિલ્વર મેડલ તો પાક્કો કરી ચૂક્યા છે.
જૂડોમાં ઈતિહાસ રચાયો
ભારતે જૂડોમાં પહેલીવાર બે ગોલ્ડ અને એક સિલ્વર મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો. 48 કિગ્રા વર્ગમાં ત્રિપુરાની અસ્મિતા ડે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જૂડોમાં ગોલ્ડ જીતનારી પહેલી ભારતીય બની. તેણે કેનેડાની હેડી ક્વાચને ગોલ્ડન સ્કોરમાં હરાવી. પુરુષ 60 કિગ્રા વર્ગમાં હર્ષ સિંહે ઓસ્ટ્રેલિયાના જોશુઆ કૈટ્ઝને હરાવીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતનાર પહેલા ભારતીય (પુરુષ) બનવાનું ગૌરવ મેળવ્યું. જ્યારે યામિની મૌર્ય મહિલા 57 કિગ્રા વર્ગના ગોલ્ડન સ્કોર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડની એસિલ્યા ટોપરાક સામે હારીને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો.
નીરજ, યશવીર અને તેજસ્વિન ચમક્યા
બેવારના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપડાએ 85.83 મીટરના સીઝનના બેસ્ટ થ્રો સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ડેબ્યુ કરી રહેલા યશવીર સિંહે છેલ્લા પ્રયત્નમાં 85.41 મીટર થ્રો કરીને બ્રોન્ઝ પોતાના નામે કર્યો. શ્રીલંકાના રૂમેશ થરંગા પથિરાગેએ 89.75 મીટર સાથે ગોલ્ડ જીત્યો.
જ્યારે તેજસ્વિન શંકરે 7976 અંકો સાથે ડેકાથલોનમાં બ્રોન્ઝ જીતીને આ સ્પર્ધામાં મેડલ જીતનારા પહેલા ભારતીય બનવાની સાથે સાથે સતત બે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અલગ અલગ સ્પર્ધાઓમાં મેડલ જીતવાનો પણ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
બોક્સિંગમાં રેકોર્ડ પ્રદર્શન, લોન બોલ્સમાં જીત
ભારતના 10 બોક્સરો ફાઈનલમાં પહોંચી ગયા છે. જેમાં લવલીના બોરગોહેન, જૈસ્મીન લંબોરિયા, અરુંધતિ ચૌધરી, પ્રીતિ પવાર, સાક્ષી ચૌધરી, પ્રિયા ધંધાસ, જાદુમણિ સિંહ, અંકુશ પંઘાલ, નરેન્દ્ર બરવાલ અને સચિન સિવાચ સામેલ છે.
બીજી બાજુ લોન બોલ્સમાં નવનીત સિંહ અને દિનેશ કુમારની જોડીએ ફોકલેન્ડ આઈલેન્ડ્સને 6-3 , 10-1થી હરાવીને સતત ચોથી જીત મેળવી છે. જો કે સાઈકલિંગમાં દિનેશ કુમાર, હર્ષવીર સિંહ સેખો અને ડવિડ બેકહમ સહિત ભારતીય ખેલાડીઓ આગામી દોરમાં જગ્યા બનાવી શક્યા નહીં.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મેડલ ટેલી
|કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 મેડલ ટેલી
|ગોલ્ડ
|સિલ્વર
|બ્રોન્ઝ
|કુલ
|1
|ઓસ્ટ્રેલિયા
|55
|30
|43
|128
|2
|ઈંગ્લેન્ડ
|17
|34
|29
|80
|3
|કેનેડા
|17
|15
|21
|53
|4
|સ્કોટલેન્ડ
|10
|8
|16
|34
|5
|નાઈજીરિયા
|9
|6
|3
|18
|6
|ના્યૂઝીલેન્ડ
|7
|10
|8
|25
|7
|દક્ષિણ આફ્રીકા
|7
|9
|9
|25
|8
|મલેશિયા
|7
|3
|3
|13
|9
|વેલ્સ
|6
|6
|12
|24
|10
|ભારત
|5
|12
|6
|23
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