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ભારતની દીકરીઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મચાવી ધૂમ, પ્રીતિ બાદ જાસ્મીન લંબોરિયાએ જીત્યો ગોલ્ડ

Commonwealth Games 2026 : કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતીય ખેલાડીઓનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન યથાવત છે. 1 ઓગસ્ટે પણ ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. પ્રીતિ પવારે કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડોને હરાવીને મહિલા 54 કિગ્રા બોક્સિંગ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. જે બાદ જાસ્મીન લંબોરિયાએ પણ ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:41 PM IST
ભારતની દીકરીઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મચાવી ધૂમ, પ્રીતિ બાદ જાસ્મીન લંબોરિયાએ જીત્યો ગોલ્ડ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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