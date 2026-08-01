/ભારતની દીકરીઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મચાવી ધૂમ, પ્રીતિ બાદ જાસ્મીન લંબોરિયાએ જીત્યો ગોલ્ડ

Commonwealth Games 2026 : ભારતીય બોક્સર પ્રીતિ પવારે ગ્લાસગો સ્કોટલેન્ડમાં આયોજિત 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતાં ભારતને છઠ્ઠો ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો છે. મહિલાઓની 54 કિગ્રા બોક્સિંગ કેટેગરીની ફાઇનલમાં ભારતની પ્રીતિ પવારનો સામનો કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડો સામે થયો. પ્રીતિ શરૂઆતથી જ આક્રમક દેખાતી હતી.
ડેલગાડો સામેના બીજા રાઉન્ડમાં પાંચેય જજોએ પ્રીતિના પક્ષમાં 10-9નો સ્કોર કર્યો, જેનાથી તેને 20-18ની લીડ મળી. ડેલગાડોને બીજા રાઉન્ડમાં પણ પછાડનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે અંતિમ રાઉન્ડ પહેલા મેચ પ્રીતિના નિયંત્રણમાં આવી ગઈ. પ્રીતિને ત્રણેય રાઉન્ડમાં 10 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા, જેનાથી તેણીએ 5-0થી વિજય મેળવ્યો.
પ્રીતિની સફળતાની સફર
પ્રીતિની સફળતાની સફર સંઘર્ષમય રહી છે. 2023માં તે પ્રથમ સિનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બહાર થયા પછી પણ તેણીએ હાર માની નહોતી. તે જ વર્ષે તેણીએ હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને જોરદાર વાપસી કરી સાથે સાથે પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે ટિકિટ પણ મેળવી. જોકે, પેરિસ ઓલિમ્પિક પહેલા તેને હેપેટાઇટિસ A થયો.
બીમારી પછી મજબૂત વાપસી
બીમારીએ તેની તૈયારીઓ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી હોવા છતાં તેણીએ ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી અને ઓલિમ્પિકમાં રાઉન્ડ ઓફ 16માં આગળ વધી. આ પડકારજનક સમયગાળા દરમિયાન પણ તેણીએ રમત પ્રત્યે પોતાનું શિસ્ત જાળવી રાખ્યું. પેરિસ ઓલિમ્પિક પછી લાંબા વિરામ પછી પરત ફરતી પ્રીતિએ રિંગમાં સનસનાટીભર્યું પ્રદર્શન કર્યું.
તેણીએ 2025 વર્લ્ડ બોક્સિંગ કપ ફાઇનલ અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, જ્યારે સ્પેનમાં આયોજિત બોક્સમ એલીટ ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ પણ મેળવ્યો.
પ્રીતિ પવાર બાદ જાસ્મીન લંબોરિયાએ જીત્યો ગોલ્ડ
પ્રીતિ પવારના બોક્સિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ વધુ સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહિલાઓની 57 કિગ્રા બોક્સિંગ ફાઇનલમાં જાસ્મીન લેમ્બોરિયાએ ઉત્તરી આયર્લેન્ડની માઇકેલા વોલ્શને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ પર કબજો કર્યો હતો.
મહિલાઓની 57 કિગ્રા વજન કેટેગરીની ફાઇનલમાં જાસ્મીને શાનદાર શરૂઆત કરી. તેણીએ માઇકેલા વોલ્શ સામે પ્રથમ રાઉન્ડ જીત્યો, પાંચમાંથી ત્રણ જજોએ તેના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો, જેનાથી તેને શરૂઆતની લીડ મળી.
પ્રથમ રાઉન્ડ જીત્યા પછી જાસ્મીને વોલ્શ સામે બીજો રાઉન્ડ પણ સુરક્ષિત કર્યો. ફરી એકવાર પાંચમાંથી ત્રણ જજોએ તેની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. પરિણામે તેણીએ સ્કોરકાર્ડ પર 20-18ની લીડ સાથે અંતિમ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો અને ગોલ્ડ કબજે કર્યો.