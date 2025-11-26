ખુશીના સમાચાર, અમદાવાદમાં રમાશે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030, મળી સત્તાવાર મંજૂરી
Commonwealth games 2030 in Ahmedabad; ગુજરાતના લોકો માટે ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. હવે વિશ્વના સ્પોર્ટ્સ નક્શામાં ગુજરાત છવાઈ જવાનું છે, કારણ કે ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરને વર્ષ 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે.
Commonwealth games 2030: ભારતને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030નું આયોજન કરવાનો અધિકાર મળી ગયો છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અમદાવાદ શહેરમાં રમાશે. આ ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો માટે ગર્વના સમાચાર છે. આજે ગ્લાસગોમાં રાષ્ટ્રમંડળ ગેમ્સની સામાન્ય સભામાં અમદાવાદની યજમાનીની ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતે આ પહેલા 2010મા દિલ્હીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું. હવે અમદાવાદ દેશનું બીજી શહેર બનશે જ્યાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થશે.
અમદાવાદઃ ભારતનું નવું સ્પોર્ટ્સ કેપિટલ
2010 દિલ્હી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ બાદ આ બીજીવાર હશે જ્યારે ભારત આ રમતની યજમાની કરશે. આ વખતે આયોજન ગુજરાતના અમદાવાદમાં થવાનું છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઝડપી વિકાસ થયો છે. શહેરમાં બની રહેલું સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ આ ગેમ્સનું મુખ્ય આકર્ષણ હશે. તેમાં સામેલ હશે.....
એક હાઇ-ટેક એક્વેટિક્સ સેન્ટર
એક અત્યાધુનિક ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ
બે વિશાળ ઇન્ડોર એરેના
અને 3,000 ખેલાડીઓને સમાવવાની ક્ષમતા ધરાવતું રમતવીરોનું ગામ
વધુમાં, વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ (ક્ષમતા: 100,000+), પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે.
તૈયારી અને ઇરાદો: ભારત મોટા તબક્કા માટે તૈયાર
બજેટમાં કાપને કારણે ગ્લાસગો 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મર્યાદિત સંખ્યામાં રમતો સાથે યોજાશે. ભારતની મુખ્ય મેડલ વિજેતા રમતો, જેમ કે કુસ્તી, શૂટિંગ, બેડમિન્ટન અને હોકી, બાકાત રાખવામાં આવશે, જેનો ભારતે વિરોધ કર્યો હતો. જોકે, IOA એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભારત 2030 માં સંપૂર્ણ અને ભવ્ય આવૃત્તિનું આયોજન કરશે. IOA ના સંયુક્ત સચિવ કલ્યાણ ચૌબેએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે બધી પરંપરાગત, આંતરરાષ્ટ્રીય અને મેડલ વિજેતા રમતોનો સમાવેશ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ. આમાં શૂટિંગ, કુસ્તી, તીરંદાજી, તેમજ કબડ્ડી અને ખો-ખો શામેલ હશે."
અમદાવાદની તાજેતરની યજમાન ક્ષમતા
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, શહેરે કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ અને AFC અંડર-17 એશિયન કપ ક્વોલિફાયર સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું છે. આગામી વર્ષોમાં, અમદાવાદ 2026 એશિયન વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, 2026 એશિયા પેરા-તીરંદાજી કપ અને 2029 વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સનું આયોજન કરશે.
2036 ઓલિમ્પિક તરફ એક પગલું
કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સે ભારતના પ્રસ્તાવને આકર્ષક, વ્યાપક અને આધુનિક કોમનવેલ્થ મૂલ્યો સાથે સુસંગત ગણાવ્યો છે. જો આ કાર્યક્રમ સફળ થશે, તો ભારતનું આગામી લક્ષ્ય 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવાનું રહેશે, જેમાં અમદાવાદ પણ પ્રસ્તાવિત સ્થળ હશે.
