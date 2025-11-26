કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030: આજે ગુજરાતની ઘડી! ગ્લાસગોમાં જાહેરાત, અમદાવાદ બનશે સ્પોર્ટ્સ સુપરપાવર!
Commonwealth Games 2030: ભારતને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-૨૦૩૦ની યજમાની મળવાની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થવાની છે. આ માત્ર એક રમતગમતનો કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ દેશનો સૌથી મોટો સ્પોર્ટ્સ મહોત્સવ હશે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેનું મુખ્ય કેન્દ્ર ગુજરાતનું અમદાવાદ બનશે, જે રમતગમતના જગતમાં લંડન અને પેરિસ કરતાં પણ વધુ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે.
Commonwealth Games 2030: અમદાવાદની ઓળખ તો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ દ્વારા વૈશ્વિક નકશા પર પહેલેથી જ અંકિત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ હવે તેની આસપાસ બનનારા 6 નવા હાઇ-ટેક સ્ટેડિયમ અને આધુનિક સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ (સંકુલ) શહેરને રમતગમતની દુનિયામાં એક નવું સ્થાન અપાવશે.
૨૧૫ એકરમાં આકાર લેશે સરદાર એન્ક્લેવ..
રિવરફ્રન્ટ કિનારે ૨૧૫ એકર જમીન પર સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં નવા સ્ટેડિયમ, એરેના, ટેનિસ અને એક્વેટિક્સ (જળ ક્રીડા) સેન્ટર હશે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ આશરે ૪,૬૦૦ કરોડ રૂપિયા ના ખર્ચે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અહીં આધુનિક રમતગમત સુવિધાઓની સાથે ગરબા, યોગ, ઓપન બજાર જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજાશે, જેનાથી ખેલાડીઓ અને દર્શકોને એક અનોખો અનુભવ મળશે.
લંડન-પેરિસ કરતાં અમદાવાદ શા માટે વિશેષ?
૧. રમત + સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ
જ્યાં યુરોપ (લંડન અને પેરિસ) માત્ર રમતગમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ત્યાં અમદાવાદ ખેલાડીઓ અને મહેમાનોને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઊર્જા પણ અનુભવ કરાવશે.
૨. વિશાળ અને આધુનિક માળખું (ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર)
એક જ જગ્યા પર ઇન્ડોર અને આઉટડોર રમતો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના એરીના, શૂટિંગ સેન્ટર, ઇન્ડોર મેદાન, ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ—આ બધું જ એક સ્પોર્ટ્સ હબમાં ઉપલબ્ધ થશે.
૩. શાનદાર કનેક્ટિવિટી
શહેરમાં વિસ્તરી રહેલું મેડ્રો નેટવર્ક સ્ટેડિયમ-થી-સ્ટેડિયમ સુધી ઝડપી પહોંચ પ્રદાન કરશે. પ્રસ્તાવિત બુલેટ ટ્રેન સેવા રમતો દરમિયાન અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીનો પ્રવાસ રેકોર્ડ સમયમાં શક્ય બનાવી શકશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ વિશ્વભરના મહેમાનોને નવા અમદાવાદની ઓળખ અપાવશે.
ખેલાડીઓ માટે કોમનવેલ્થ વિલેજ
સુઘડ-ભાટ (૧૩૬ એકર) અને કરાઈ (૧૪૩ એકર) માં અત્યાધુનિક ગેમ્સ વિલેજ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવશે. ખેલાડીઓ, કોચ અને અધિકારીઓ માટે લગભગ ૩,૦૦૦ આધુનિક ઘર તૈયાર કરવામાં આવશે, જેમાં દુનિયાની શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ હશે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-૨૦૩૦, અમદાવાદને દુનિયાનું સૌથી અલગ અને ખાસ રમતગમતનું સ્થળ (ગંતવ્ય) બનાવશે. આ માત્ર યજમાની નહીં, પરંતુ ભારતની ખેલ-શક્તિ, સંસ્કૃતિ, આતિથ્ય (હોસ્પિટાલિટી) અને આધુનિકતાનું એક શાનદાર પ્રદર્શન મંચ હશે.
