ચાલુ મેચે બબાલ ! રણજી ટ્રોફી ફાઇનલ દરમિયાન બાખડ્યા બે ખેલાડીઓ, વીડિયો થયો વાયરલ

Ranji Trophy Final : હુબલીમાં રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલ મેચ ચાલી રહી છે. આ વખતે ટાઇટલ મેચ જમ્મુ-કાશ્મીર અને કર્ણાટક વચ્ચે રમાઈ રહી છે. મેચના બીજા દિવસે મેદાન પર મોટી બબાલ થઈ હતી. જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:58 PM IST
  • હુબલીમાં રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલ મેચ ચાલી રહી છે
  • આ મેચમાં જમ્મુ-કાશ્મીર અને કર્ણાટકના બે ખેલાડીઓ બાખડ્યા હતા
  • આ ઘટના જમ્મુ-કાશ્મીરની ઇનિંગની 101મી ઓવરમાં બની હતી

Ranji Trophy Final : રણજી ટ્રોફી એલિટ 2025-26 ફાઇનલ 24 ફેબ્રુઆરીએ KSCA હુબલી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર જમ્મુ-કાશ્મીર અને કર્ણાટક વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ટાઇટલ મેચના બીજા દિવસે મેદાન પર ચાલુ મેચે બબાલ થઈ હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરના કેપ્ટન પારસ ડોગરાએ કર્ણાટકના એક ખેલાડીને માથું માર્યું હતું. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

શું છે સમગ્ર ઘટના 

આ ઘટના જમ્મુ-કાશ્મીરની ઇનિંગની 101મી ઓવર દરમિયાન બની હતી. કર્ણાટકનો પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. એક બોલ જમ્મુ-કાશ્મીરના કેપ્ટન પારસ ડોગરાના બેટની ધાર પર વાગીને બાઉન્ડ્રી તરફ ગયો. ત્યારબાદ ડોગરાની ફોરવર્ડ શોર્ટ લેગ પર ઉભેલા અવેજી ફિલ્ડર કેવી અનીશ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ.

વાતવાતમાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ, જે બાદ પારસ ડોગરાએ અનિશને માથું માર્યું. આ જોઈને મયંક અગ્રવાલ તરત જ દોડી ગયો અને ગુસ્સામાં પારસ ડોગરા સાથે વાત કરવા લાગ્યો. ત્યારબાદ અમ્પાયરે દરમિયાનગીરી કરી. કેએલ રાહુલે પણ જમ્મુ-કાશ્મીરના કેપ્ટન સાથે વાત કરી.

ઓવર પછી પારસ ડોગરાએ અનીશની માફી માંગી. જોકે, કર્ણાટકના ખેલાડીએ તેની માફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. સમગ્ર ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે કેપ્ટન દેવદત્ત પડિકલે પણ ઘટના પછી અમ્પાયર સાથે વાત કરી હતી. 

 

ડોગરા પહેલા દિવસે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો

KSCA હુબલી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ફાઇનલના પહેલા દિવસે ડોગરા નવ રને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યારે કર્ણાટકના ફાસ્ટ બોલર વિજયકુમાર વૈશાખનો બોલ તેના ગ્લવ પર વાગ્યો હતો. ઈજાને કારણે તેને રિટાયર્ડ હર્ટ થવાની ફરજ પડી હતી. જો કે, 41 વર્ષીય ડોગરા બીજા દિવસે બેટિંગમાં પાછો આવ્યો અને ધીરજપૂર્વક અડધી સદી ફટકારી. તે 166 બોલમાં 70 રન બનાવી આઉટ થયો, જેમાં 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

