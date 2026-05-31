/IPL ફાઇનલમાં વોશિંગ્ટન સુંદરના કેચ પર વિવાદ, અમ્પાયર સાથે RCB કેપ્ટન રજત પાટીદારે કરી દલીલ, VIDEO વાયરલ

Washington Sundar Catch Controversy: IPL 2026માં ફરી એકવાર અમ્પાયરિંગ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીના શોર્ટ બોલ પર પુલ શોટ રમતી વખતે વોશિંગ્ટન સુંદર ફાઇન લેગ પર કેચ થયો હતો, પરંતુ રિપ્લે જોયા પછી થર્ડ અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો.
Washington Sundar Catch Controversy: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ટાઇટલ મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) વચ્ચે રમાઈ હતી. રવિવાર, 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન મેદાન પર વાતાવરણ ગરમ થઈ ગયું. એક કેચને લઈને આખો વિવાદ ઉભો થયો, જેને થર્ડ અમ્પાયરે અવગણ્યો, અને બેટ્સમેનને નોટ આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
ગુજરાત ટાઇટન્સની ઇનિંગ્સની 10મી ઓવરમાં, ફાસ્ટ બોલર જેકબ ડફીએ છેલ્લો બોલ થોડો શોર્ટ ફેંક્યો અને વોશિંગ્ટન સુંદરને ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સુંદરે બોલ પુલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જે લેગ સ્ટમ્પ પર ફેંકાયો હતો, પરંતુ તેનો સમય ખોટો હતો અને બોલ હવામાં ફાઇન લેગ તરફ ગયો. મેદાન પરના ખેલાડીઓ વિકેટની ઉજવણી કરવા લાગ્યા, પરંતુ મામલો તરત જ થર્ડ અમ્પાયરને સોંપવામાં આવ્યો.
Gone... gone... DROPPED! 😱🤯
Big moment in the match as #WashingtonSundar is dropped in the deep by #JordanCox. 👀#TATAIPL 2026 FINAL | #RCBvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/nTKb3Qmpst pic.twitter.com/xUznFU4TBU
— Star Sports (@StarSportsIndia) May 31, 2026
રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું કે કેચર જોર્ડન કોક્સનો બોલ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ નહોતો. બોલ બંને હાથની આંગળીઓ વચ્ચે કેચ થઈ ગયો હતો, પરંતુ કેચ દરમિયાન તેનો એક ભાગ જમીનને સ્પર્શતો દેખાયો. પરિણામે, ત્રીજા અમ્પાયરે બેટ્સમેનને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો.
પાટીદારનો અમ્પાયર સાથે દલીલ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના રજત પાટીદારે પણ નિર્ણય પર અમ્પાયર સાથે દલીલ કરી હતી, કારણ કે કેચ રીઅલ ટાઇમમાં નજીકથી લાગતો હતો. જો કે, સ્લો-મોશન રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાતું હતું કે બોલ ઘાસને સ્પર્શી ગયો હતો, જેનાથી વોશિંગ્ટન સુંદરને નોટ આઉટ મળ્યું.
મેદાન પરના આ નિર્ણયથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ. ઘણા ચાહકોએ તેની સરખામણી લીગ મેચમાં જેસન હોલ્ડર દ્વારા લેવામાં આવેલા વિવાદાસ્પદ કેચ સાથે કરી હતી. તે મેચમાં, રજત પાટીદારને આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે આ વખતે, વોશિંગ્ટન સુંદરને નોટ આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, આ નિર્ણયમાં સૌથી મોટો તફાવત એક મહત્વપૂર્ણ ફ્રેમનો હતો. રિપ્લે દરમિયાન, એક એંગલ સ્પષ્ટપણે બતાવતું હતું કે કેચ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં બોલ ઘાસને સ્પર્શી ગયો હતો.