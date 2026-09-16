/વૈભવ સૂર્યવંશી રમી શકે છે ત્રીજી T20I? મેચ પછી કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આપ્યો મોટો સંકેત, જાણો

Vaibhav Sooryavanshi News: ભારતીય ટીમે અફઘાનિસ્તાન સામે સતત બે મેચ જીતીને સિરીઝ જીતી લીધી છે. ભારતે બીજી મેચમાં એક ફેરફાર કરવો પડ્યો. ઈજાને કારણે સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયેલા વરુણ ચક્રવર્તીની જગ્યાએ રવિ બિશ્નોઈને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો.
સિરીઝ જીત્યા બાદ, શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે ત્રીજી અને અંતિમ મેચમાં મોટા ફેરફાર કરી શકે છે. આનાથી બેન્ચ પર રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવાનો માર્ગ ખુલી શકે છે. સંજુ સેમસનની વાપસીનો અર્થ એ થયો કે વૈભવ સૂર્યવંશીને પહેલી બે મેચમાં તક મળી ન હતી. વૈભવે ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં T20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ઝિમ્બાબ્વે સામે આખી સિરીઝ રમી હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશીને મળી શકે છે ચાન્સ
ભારતે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું, 2-0થી લીડ મેળવી અને સિરીઝ જીતી લીધી. મેચ પછી, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે ટીમ ઇચ્છે છે કે બાજુ પર રહેલા ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસ કરે અને પરિસ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરે.
ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ત્રીજી T20I માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફારની શક્યતા વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, અમે ચોક્કસપણે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ પીચથી ટેવાઈ જાય અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરે, તેથી જે ખેલાડીઓ બહાર બેઠા છે તેમને તક આપવાની આ એક સારી તક હશે.
શ્રેયસ ઐયરના નિવેદન મુજબ, વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ ત્રીજી મેચમાં તક મળી શકે છે. સંજુ સેમસનના આવ્યા બાદ તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર છે. વૈભવ સૂર્યવંશી ઝિમ્બાબ્વે સામેની છેલ્લી T20I સિરીઝમાં રમ્યો હતો, જ્યાં તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હજુ સુધી ચાલુ સિરીઝમાં તક મળી નથી. સૂર્યવંશી અને સેમસન હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સાથે રમ્યા નથી. ઝિમ્બાબ્વે સામે સંજુને બહાર કર્યા પછી તેમને તક મળી.
સેમસન ફિફ્ટી ફટકારી
સેમસને બીજી T20I માં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે તેને બહાર કાઢવાનું મુશ્કેલ બન્યું. તેણે 22 બોલમાં 57 રન બનાવ્યા. અભિષેક શર્મા સાથે મળીને તેણે પાવરપ્લેમાં 82 રન બનાવ્યા. અભિષેક શર્માએ 19 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી રાશિદ ખાન સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે ત્રણ વિકેટ લીધી. ઈશાન કિશને 23 બોલમાં 38 રન બનાવીને ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.