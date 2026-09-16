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વૈભવ સૂર્યવંશી રમી શકે છે ત્રીજી T20I? મેચ પછી કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આપ્યો મોટો સંકેત, જાણો

Vaibhav Sooryavanshi News: ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે સંકેત આપ્યો છે કે ભારત ત્રીજી T20I માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર કરી શકે છે, જેનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીને રમવાની તક મળી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:25 AM IST
વૈભવ સૂર્યવંશી રમી શકે છે ત્રીજી T20I? મેચ પછી કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આપ્યો મોટો સંકેત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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