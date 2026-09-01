'યે કેચ નહીં દેખા, તો ક્યા દેખા'... ગ્લેન ફિલિપ્સનો આ અદ્ભુત કેચ જોઈને ચોંકી જશો, જુઓ Video

Glenn Phillips Catch : ગ્લેન ફિલિપ્સ ભલે બેટિંગમાં ખાસ પ્રભાવ ન પાડી શક્યો હોય, પરંતુ તે જ્યારે પણ મેદાનમાં ઉતરે છે, ત્યારે તે ઘણીવાર એવા પરાક્રમો કરે છે, જે દુનિયાને ચોંકાવી દે છે. કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં તેણે એક એવો કેચ પકડ્યો જેનાથી એવું લાગતું હતું કે તેના હાથમાં મેગ્નેટ તો નથી ને કે બોલ આવીને તરત જ તેના હાથમાં ચોંટી જાય છે. આ ક્ષણનો એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે; જે કોઈ તેને જુએ છે તે તેને એક કરતા વધુ વાર જોવા માટે મજબૂર બને છે.
ફિલિપ્સ બેટિંગ કરતી વખતે પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં
કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઇડર્સ અને ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સે પહેલા બેટિંગ કરી હતી, જેમાં ગ્લેન ફિલિપ્સને ઇનિંગ ઓપન કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તે પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો, માત્ર ચાર બોલનો સામનો કર્યા પછી શૂન્ય રન પર આઉટ થયો. આ છતાં, શિમરોન હેટમાયરની સદીના કારણે, ટીમ 16 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 185 રન બનાવવામાં સફળ રહી.
ગ્લેન ફિલિપ્સે એક અનોખો અને અદ્ભુત કેચ લીધો
આગળ, ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સ બેટિંગ કરવા આવ્યો, જેમાં સુનિલ નારાયણે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. ડ્વેઈન પ્રિટોરિયસના બોલનો સામનો કરતી વખતે, નારાયણે મોટો શોટ માર્યો. તે છગ્ગો મારવાનું નક્કી હતું, પરંતુ અચાનક ગ્લેન ફિલિપ્સે દરમિયાનગીરી કરી. બોલથી થોડે દૂર હોવા છતાં, તેણે એક હાથ લંબાવ્યો, અને બોલ સીધો તેની હથેળીમાં ચોંટી ગયો. કેચની અચાનકતાથી બધા - દર્શકો, સાથી ફિલ્ડરો અને ખુદ ગ્લેન ફિલિપ્સ પણ - સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પરિણામે, નારાયણને ફક્ત એક જ રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સે નવ રનથી મેચ હારી ગઈ.
A Catch So Good, #GlennPhillips was SHOCKED himself! 🤯
Watch #CPL 2026 LIVE on Star Sports! pic.twitter.com/48qMKcSUmS
— Star Sports (@StarSportsIndia) September 1, 2026
તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, ટ્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સ ૧૬ ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને માત્ર ૧૭૨ રન જ બનાવી શક્યું, અને અંતે નવ રનથી મેચ હારી ગઈ. એવું કહી શકાય કે ગ્લેન ફિલિપ્સને આઉટ કરવા માટે ઇનિંગની શરૂઆતમાં લેવાયેલો કેચ મેચનો નિર્ણાયક ક્ષણ સાબિત થયો. આ કેચ હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે; તે એવી વસ્તુ છે જે તમારે ચોક્કસપણે જોવી જોઈએ.