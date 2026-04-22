ક્રિકેટનો સૌથી મોટો 'કલંક', 1955થી આજ સુધી કોઈ તોડી શક્યું નથી ન્યુઝીલેન્ડનો આ રેકોર્ડ

Lowest Test Total: ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી ઓછા સ્કોરની કહાની. ન્યુઝીલેન્ડના 26 રનથી લઈને ટીમ ઈન્ડિયાના 36 રન સુધી. ક્રિકેટના એ કાળા દિવસો જ્યારે દિગ્ગજ ટીમો પત્તાના મહેલની જેમ વેરવિખેર થઈ ગઈ હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:52 PM IST
Cricket Unique Records: ટેસ્ટ ક્રિકેટને હંમેશા ખેલાડીની તકનીક, સ્વભાવ અને ધીરજની અંતિમ કસોટી માનવામાં આવે છે. આ ફોર્મેટના લાંબા અને ગૌરવશાળી ઇતિહાસમાં એવા પ્રસંગો પણ આવ્યા છે જ્યારે વિશ્વસ્તરીય બેટિંગ લાઇન-અપ સંપૂર્ણપણે સરેન્ડર થઈ ગઈ હતી. આ કારણે એવા સ્કોર નોંધાયા જે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતને બદલે શાળાના મેદાનની રમતની વધુ યાદ અપાવે છે. એવા ઘણા વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ બન્યા છે, જેણે ક્રિકેટ ફેન્સને હેરાન કરી દીધા છે.

ન્યુઝીલેન્ડનો 26 રનનો સ્કોર
ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછા ટીમ સ્કોરનો રેકોર્ડ ન્યુઝીલેન્ડના નામે છે, જે 70થી વધુ વર્ષોથી એક 'કલંક' બની રહ્યો છે. 25 માર્ચ 1955ના રોજ ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્કમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન કિવિ ટીમ માત્ર 26 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ ઇનિંગ માત્ર 27 ઓવર સુધી ચાલી હતી અને કોઈ પણ બેટ્સમેન ડબલ ડિજિટ (10 રન) સુધી પહોંચી શક્યો નહોતો, જેમાં બર્ટ સટક્લિફના 11 રન સર્વોચ્ચ સ્કોર હતા. ઈંગ્લેન્ડના બોબ એપ્પલયાર્ડે 7 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સાથે 2025માં શું થયું હતું?
દાયકાઓ સુધી ન્યુઝીલેન્ડનો 26 રનનો સ્કોર અતૂટ લાગતો હતો, પરંતુ જુલાઈ 2025માં ક્રિકેટ જગત ત્યારે દંગ રહી ગયું જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ આ રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ નજીક પહોંચી ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયાના ફાસ્ટ એટેકનો સામનો કરતા કેરેબિયન ટીમ માત્ર 27 રન પર સમેટાઈ ગઈ હતી. ટેસ્ટ ક્રિકેટના 148 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર નોંધાયો હતો. મિશેલ સ્ટાર્કે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી 9 રન આપીને 6 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે સ્કોટ બોલેન્ડે હેટ્રિક લઈને આ પતનને પૂર્ણ કર્યું હતું.

30 રન પર ઓલઆઉટ દક્ષિણ આફ્રિકા
સૌથી ઓછા ટેસ્ટ સ્કોરની યાદીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનું નામ ઘણી વખત સામેલ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના શરૂઆતના વર્ષોમાં ટીમ બે વાર 30 રન પર આઉટ થઈ હતી. એકવાર 1896માં (જ્યારે જ્યોર્જ લોહમેને 7 રન આપીને 8 વિકેટ લીધી હતી) અને બીજી વાર 1924માં. સંજોગવશાત બન્ને વખતે ટીમ ઈંગ્લેન્ડ સામે જ સમેટાઈ હતી. 1899માં પણ આ ટીમ એકવાર 35 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

ટીમ ઈન્ડિયાનું 36 રનનું 'દુઃસ્વપ્ન'
આધુનિક સમયના સૌથી શક્તિશાળી બેટિંગ ક્રમ પણ આ પતનથી અછૂતા નથી. ડિસેમ્બર 2020માં એડિલેડમાં પિંક બોલ ટેસ્ટ દરમિયાન ભારતે પોતાનો સૌથી ઓછો ટેસ્ટ સ્કોર 36 નોંધાવ્યો હતો. વિરાટ કોહલી અને ચેતેશ્વર પૂજારા જેવા દિગ્ગજોને એક પછી એક આઉટ થતા જોઈ વિશ્વભરના ફેન્સ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાના જોશ હેઝલવુડ (5/8) અને પેટ કમિન્સે (4/21) તે સવારે બોલિંગનો એવો માસ્ટરક્લાસ રજૂ કર્યો હતો, જેણે સાબિત કરી દીધું કે યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ ટીમને ઘૂંટણિયે લાવી શકાય છે.

