માથા પર 20 ટાંકા, ખભો ફ્રેક્ચર...ક્રિકેટ કોચ પર 3 ખેલાડીઓએ કર્યો જીવલેણ હુમલો, ટીમમાં પસંદ ન થવા પર હોબાળો

Cricket Coach Attacked: પુડુચેરીની અંડર-19 ટીમના હેડ કોચ પર કેટલાક ખેલાડીઓએ જીવલેણ હુમલો કર્યો હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ત્રણ ખેલાડીઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની સ્ક્વોડમાં પસંદ ન થવાને કારણે ખૂબ ગુસ્સે ભરાયા હતા. આ જ કારણોસર તેમણે કોચ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. આ હુમલાના કારણે તેમને માથા પર 20 ટાંકા આવ્યા અને તેમનો ખભો ફ્રેક્ચર થયો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:37 PM IST

Cricket Coach Attacked: ક્રિકેટ જગત સાથે જોડાયેલા એક એવા સમાચાર આવી રહ્યા છે, જેના વિશે જાણીને તમામ રમત પ્રેમીઓનું માથું શરમથી ઝુકી જશે. ક્રિકેટ એસોસિયેશન ઑફ પુડુચેરી (CAP) માં ઘણો હોબાળો મચી ગયો છે. અંડર-19 ટીમના હેડ કોચ પર સોમવારે ત્રણ સ્થાનિક ક્રિકેટરોએ હુમલો કર્યો. આ હુમલાના કારણે કોચના માથા પર 20 ટાંકા આવ્યા અને તેમનો ખભો ફ્રેક્ચર થયો. આ મામલે પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે.

પુડુચેરીમાં ક્રિકેટ કોચ પર હુમલો
ક્રિકેટ એસોસિયેશન ઑફ પુડુચેરીના અંડર-19 હેડ કોચ એસ. વેંકટરમન પર ત્રણ ખેલાડીઓએ ગુસ્સામાં આવીને હુમલો કર્યો હતો. રિપોર્ટ મુજબ, આ ખેલાડીઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની સ્ક્વોડમાં જગ્યા ન મળવાથી ખૂબ જ નિરાશ હતા. પૂર્વ CAP સચિવ વેંકટરમનને આ હુમલાના કારણે માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ અને તેમનો ખભો પણ તૂટી ગયો.

આ મામલો સોમવારે સવારે 11 વાગ્યાનો જણાવવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે CAP કોમ્પ્લેક્સમાં ત્રણ ખેલાડીઓએ કોચ પર હુમલો કર્યો. સેદારપેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધવામાં આવી છે. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર આર. રાજેશના જણાવ્યા મુજબ, કોચના માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ છે, પરંતુ તેમની હાલત પહેલા કરતા સારી છે.

ફરિયાદમાં એસ. વેંકટરમને શું જણાવ્યું?
પોલીસમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં એસ. વેંકટરમને ત્રણ હુમલાખોરોના નામ જણાવ્યા. તેમણે સીનિયર ખેલાડી કાર્તિકેયન જયાસુંદરમ, પ્રથમ શ્રેણીના ખેલાડી એ. અરવિંદરાજ અને એસ. સંતોષ કુમારનનું નામ નોંધાવ્યું. તેમણે ભારતીદાસન પુડુચેરી ક્રિકેટર્સ ફોરમના સચિવ જી. ચંદ્રન પર આ ત્રણેયને ઉશ્કેરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે T20 સ્ક્વોડમાં પસંદ ન થયા પછી ત્રણેય ખેલાડીઓએ કોચને રોક્યા હતા.

એસ. વેંકટરમને જણાવ્યું કે, ત્રણેયે તેમને જીવથી મારી નાખવાના ઈરાદાથી હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કરતી વખતે ત્રણેય ખેલાડીઓ કહી રહ્યા હતા કે ચંદ્રને તેમને કહ્યું છે કે તેમને ત્યારે જ મોકો મળશે જ્યારે તેઓ વેંકટરમનને જીવથી મારી નહીં નાખે. જોકે, ભારતીદાસન પુડુચેરી ક્રિકેટર્સ ફોરમે આ આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા છે.

