ક્રિકેટ મેચમાં સ્ક્રીન પર આ દેખાતા 'રન' કોણ અપડેટ કરે છે, કેટલો હોય છે તેનો પગાર?

Cricket Match Score: તમે જ્યારે ટીવીમાં લાઈવ ક્રિકેટ મેચ જોતા હોય તો ત્યાં સ્કોર ઝડપથી અપડેટ થતો રહે છે. તેવામાં આવો જાણીએ આખરે આ કામ કોનું હોય છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:20 PM IST

તમે જોયું હશે જ્યારે કોઈ ક્રિકેટ મેચ ચાલે છે તો ટીવીની સ્ક્રીન પર મેચ સાથે જોડાયેલા રન, સ્કોરબોર્ડ તત્કાલ અપડેટ થતો રહે છે, જ્યારે કોઈ ખેલાડી રન લે છે કે બોલ ફેંકે છે તો તત્કાલ બોલર, બેટર, ટીમ વગેરેનો સ્કોર અપડેટ થઈ જાય છે. તેવામાં સૌથી મોટો સવાલ છે કે તે કઈ રીતે અપડેટ કરવામાં આવે છે અને તેની અપડેશન પ્રક્રિયા શું હોય છે. સાથે ક્રિકેટ મેચની બ્રોડકાસ્ટિંગ ટીમમાં ગ્રાફિક્સનું કામ કરનાર વ્યક્તિ પાસેથી જાણીએ કે આ કામ કોનું હોય છે અને જે કરે છે તેને કેટલો પગાર મળે છે.

સ્કોરબોર્ડ અપડેટ કોણ કરે છે?
આઈપીએલ, ક્રિકેટ વિશ્વકપ કે અલગ-અલગ સિરીઝમાં રન અપડેશનની પ્રક્રિયા એક સમાન રહે છે. મેચની બ્રોડકાસ્ટિંગ ટીમમાં ગ્રાફિક્સનું કામ કરનાર એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે રનને મેનુઅલી અપડેટ કરવાના હોય છે. આ કામની જવાબદારી જે વ્યક્તિ પર હોય છે, તેને સ્કોરર કહેવામાં આવે છે. તેની પાસે એક સિસ્ટમ હોય છે, જે ઘણી સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ હોય છે. તે વ્યક્તિ આ સિસ્ટમમાં દરેક બોલની વિગત એડ કરે છે. જેમ કે છઠ્ઠી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર શું થયું... જેમ- તે બોલ કોણે ફેંક્યો, કોણ સ્ટ્રાઇક પર હતું, શોટ કઇ તરફ માર્યો અને કેટલા રન ગયા અને શું થયું.

તેણે જણાવ્યું- તેની સાથે ઘણી સિસ્ટમ જોડાયેલી હોય છે, જ્યારે સ્કોરર તે બોલ વિશે એડ કરે છે તો તે સાથે સિસ્ટમમાં આ ડેટા અપડેટ થઈ જાય છે. જેમ- આ સાથે તે સીધુ અપડેટ થઈ જાય છે કે ટીમના કેટલા રન બની ગયા, કેટલી વિકેટ પડી, કયા ખેલાડીએ કેટલા રન બનાવ્યા, તેણે ફોર મારી તે કેટલામી હતી, ઈનિંગનો કેટલામો ચોગ્ગો હતો, ટૂર્નામેન્ટની કેટલામી ફોર હતી. બીજા બધા રેકોર્ડ ઓટોમેટિક અપડેટ થતાં રહે છે. બધી સિસ્ટમ એક ખાસ પ્રકારના કોડિંગ પર કામ કરે છે અને એન્જીનિયર મેચ પહેલા તેનું સેટઅપ કરે છે.

સ્કોરર પાસેથી મળેલા ડેટાના આધારે બધી સિસ્ટમ અપડેટ થાય છે. ત્યારબાદ ગ્રાફિક ઓપરેટર્સની એક ટીમ અલગ-અલગ ગ્રાફિક્સ બનાવે છે- જેમ કે કોઈએ સદી ફટકારી તો તેનો જૂનો રેકોર્ડ, તે ગ્રાઉન્ડ પર શું રેકોર્ડ છે.. આ બધા સ્પેશિયલ ગ્રાફિક્સ ટીમ બનાવે છે. તેની પ્રોસેસ ખૂબ ઝડપી હોય છે અને તે ગણતરીની સેકેન્ડ્સમાં તૈયાર કરવાના હોય છે.

કેટલો મળે છે પગાર?
તેણે જણાવ્યું- પગારની વાત કરવામાં આવે તો તે અનુભવના આધારે નક્કી થાય છે. જો કોઈ જૂનિયર છે તો તેનો પગાર ઓછો હોય છે. સામાન્ય રીતે ગ્રાફિક્સ ટીમમાં સૌથી જૂનિયર વ્યક્તિને સ્કોરર બનાવવામાં આવે છે અને તેનો પગાર ત્યાં હાજર લોકોમાં ઓછો જ હોય છે. સામાન્ય રીતે સ્કોરરનો પગાર 25-30 હજારથી શરૂ થાય છે અને પછી સીનિયર થવાની સાથે વધે છે, પરંતુ આ કામ ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે અને સ્કોરરે ધ્યાનથી જોવાનું હોય છે કે તે બોલ પર શું થયું. તેને ક્રિકેટમાં ફીલ્ડ પ્લેસમેન્ટ વિશે પણ જાણકારી હોવી જરૂરી છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

