Cricket Queens : નાપાસથી નેશનલ સ્ટાર સુધી… ‘લેડી સહેવાગ’ શેફાલી વર્માની સફર ફિલ્મી કહાનીથી ઓછી નથી

Shafali Verma : શેફાલી વર્મા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે એક વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે. લેડી સહેવાગ તરીકે ઓળખાતી શેફાલી વર્માએ વિસ્ફોટક બેટિંગ અને અતૂટ વિશ્વાસથી ક્રિકેટની દુનિયામાં ડંકો વગાડ્યો છે. ત્યારે આ લેખમાં તેની અત્યાર સુધીની સફર વિશે જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:21 PM IST
  • મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વિસ્ફોટક બેટ્સમેન શેફાલી વર્માની સફર છે સંઘર્ષથી ભરેલી
  • શેફાલીને 'લેડી સેહવાગ' અથવા 'બેબી સેહવાગ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે
  • શેફાલીએ 2019માં માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એન્ટ્રી કરી હતી

Shafali Verma : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન શેફાલી વર્મા માત્ર એક ખેલાડી જ નહીં પરંતુ લાખો યુવાનો માટે પ્રેરણા છે. હરિયાણાના રોહતકની રહેવાસી આ પાવર-હિટર તેની નીડર અને આક્રમક સ્ટાઈલ માટે જાણીતી છે. તેને 'લેડી સેહવાગ' અથવા 'બેબી સેહવાગ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ક્રિકેટની શરૂઆત અને સંઘર્ષ

હરિયાણાના રોહતકની રહેવાસી શેફાલીનો જન્મ 28 જાન્યુઆરી, 2004ના રોજ થયો હતો. આઠ વર્ષની ઉંમરે તેણે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. આનો શ્રેય તેના પિતા સંજીવ વર્માને જાય છે, જેમને પોતાને પણ ક્રિકેટર બનવાની ઇચ્છા હતી. રોહતકમાં છોકરીઓ માટે ક્રિકેટ એકેડેમી ન હોવાને કારણે શેફાલીએ શરૂઆતના દિવસોમાં છોકરાઓ જેવા વાળ કપાવવા પડ્યા હતા અને છોકરાઓની સાથે તાલીમ લેવી પડી હતી. 2013માં જ્યારે સચિન તેંડુલકર રોહતકમાં તેની છેલ્લી રણજી ટ્રોફી મેચ રમી રહ્યો હતો, ત્યારે નાનકડી શેફાલી તેને જોવા માટે તેના પિતાના ખભા પર કલાકો સુધી ઉભી રહી હતી.

સૌથી નાની ઉંમરે રેકોર્ડનો વરસાદ

શેફાલીએ 2019માં માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એન્ટ્રી કરી હતી અને ઝડપથી પોતાની છાપ છોડવાનું શરૂ કર્યું. તે આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરની ભારતીય ખેલાડી બની, જેણે મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો 30 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો. તે ત્રણેય આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટ (ટેસ્ટ, ODI અને T20)માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી પણ બની. 2023માં ભારતે જ્યારે પ્રથમ અંડર-19 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું, ત્યારે તે ટીમની કેપ્ટન હતી.

ક્રિકેટ સાથે અભ્યાસનું સંતુલન

શેફાલીના પિતા સંજીવ વર્મા એક જ્વેલરી શોપ ચલાવે છે અને તેની માતા પ્રવીણ બાલા એક ગૃહિણી છે. તેનો મોટો ભાઈ સાહિલ વર્મા છે અને તેની નાની બહેન નેન્સી વર્મા છે. તેના પિતા તેના પહેલા કોચ અને સૌથી મોટા સમર્થક છે. ક્રિકેટમાં વ્યસ્ત શેડ્યૂલ હોવા છતાં શેફાલીએ તેનું શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. 

શેફાલીએ રોહતકની સેન્ટ પોલ સ્કૂલમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું. ત્યાર બાદ મનદીપ સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં પણ અભ્યાસ કર્યો. 2019માં 10મા ધોરણમાં નાપાસ થયા પછી, શેફાલીએ બીજા વર્ષે હરિયાણા ઓપન સ્કૂલમાંથી 52% ગુણ સાથે પરીક્ષા પાસ કરી.

12મા ધોરણમાં ઝળહળતી સિદ્ધિ

મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ખેલાડી શેફાલી વર્માએ CBSE બોર્ડની 12મા ધોરણની પરીક્ષામાં 80% મેળવીને ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો. શેફાલીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાની માર્કશીટનો ફોટો શેર કરીને પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. શેફાલીએ અંગ્રેજીમાં 100માંથી 93 ગુણ મેળવ્યા હતા. 

શેફાલી વર્માની સફર દર્શાવે છે કે પ્રતિભા, જુસ્સો અને પરિવારના સમર્થનથી છોકરીઓ રૂઢિચુસ્તતાના દરેક અવરોધને તોડી શકે છે અને વિશ્વ મંચ પર પોતાનું નામ રોશન કરી શકે છે.

