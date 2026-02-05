Cricket Queens : મોગાની દીકરી આજે વર્લ્ડ ક્રિકેટ પર કરે છે રાજ ! જાણો હરમનપ્રીત કેવી રીતે બની ક્રિકેટ ‘ક્વીન’
Cricket Queens : હરમનપ્રીત કૌરની નાના શહેરથી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન બનવાની સફર મહેનત અને આત્મવિશ્વાસની પ્રેરણાદાયક કહાની છે. તેની નિડર બેટિંગ, યાદગાર ઇનિંગ્સ અને મજબૂત લીડરશિપે તેને વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ અપાવી છે, જેના કારણે તે આજે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટની સાચી ‘ક્રિકેટ ક્વીન’ છે.
Trending Photos
Cricket Queens : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર માત્ર એક ખેલાડી નથી, પરંતુ નવી પેઢી માટે પ્રેરણા છે. પંજાબના મોગા જેવા નાના શહેરમાંથી આવીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની છાપ ઉભી કરવી સરળ નહોતી. મર્યાદિત સંસાધનો, પૂરતી સુવિધાઓનો અભાવ હોવા છતાં તેણીએ ક્યારેય પાછા વળીને જોયું નથી.
નાના શહેરથી પદ્મશ્રી સુધીની સફર
ભારતીય ક્રિકેટમાં 36 વર્ષીય હરમનપ્રીતની સફર હિંમત, દૃઢ નિશ્ચય અને નિયમોને પડકારવાની મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ દર્શાવે છે. 8 માર્ચ, 1989ના રોજ પંજાબના મોગામાં જન્મેલી હરમનપ્રીત એક એવા ક્રિકેટ વાતાવરણમાં ઉછરી હતી, જ્યાં મહિલાઓ માટે તકો મર્યાદિત હતી. તેના શરૂઆતના કોચ તેના પિતા હતા, જે પૂર્વ વોલીબોલ અને બાસ્કેટબોલ ખેલાડી હતા. તે ઘણીવાર તેની કુશળતા અને હિંમતને નિખારવા માટે છોકરાઓ સાથે પ્રેક્ટિસ કરતી હતી.
તેની શરૂઆતની પ્રતિભાએ તેને ભારતના સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સ્થાન અપાવ્યું, જ્યાં તેના સતત પ્રદર્શને ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવી. હરમનપ્રીતે 2009માં આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેના સમયની ઘણી મહિલા ક્રિકેટરોની જેમ ઓળખ ધીમે ધીમે મળી.
2017માં મળી સાચી ઓળખ
હરમનપ્રીતને સાચી ઓળખ 2017 મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તેની ઐતિહાસિક 171 રનની ઇનિંગથી મળી. તે મેચે ભારતને માત્ર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું જ નહીં, પરંતુ વિશ્વને એ પણ બતાવ્યું કે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ એક નવી શક્તિ બની ગઈ છે. તેની આક્રમક બેટિંગ શૈલી, દબાણ હેઠળ શાંત રહેવાની ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ કેપ્ટનશીપ તેને ખાસ બનાવે છે.
કારકિર્દીની બેસ્ટ ક્ષણ
તેના નેતૃત્વ હેઠળ ભારત અનેક ICC ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, પરંતુ 2025માં ઘરઆંગણે ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને તેનું પહેલું ICC ટાઇટલ જીત્યું. આ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હતી જેણે તેના વારસાને વધુ મજબૂત બનાવ્યો. પંજાબના એક નાના શહેરથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના શિખર સુધીની તેની સફર દેશમાં મહિલા રમતગમતના મોટા વિકાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને દેશના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. 25 જાન્યુઆરીએ જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે 2026 માટે પદ્મ પુરસ્કારોની યાદી જાહેર કરી, ત્યારે તેમાં આઠ મહિલા ખેલાડીઓના નામનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાંથી એક હરમનપ્રીત કૌર પણ હતી.
હરમનપ્રીત ફિટનેસ આઈકોન
મેદાનની બહાર પણ હરમનપ્રીતને ફિટનેસ આઈકોન માનવામાં આવે છે. તેની નિયમિત જીમ રૂટિન, પાવરફુલ પ્રેક્ટિસ અને શિસ્તબદ્ધ ડાયટ યુવા ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. આજે તે ઘણી મોટી બ્રાન્ડ્સનો ચહેરો છે, જે મહિલા ક્રિકેટની વધતી જતી ગ્લેમર અને લોકપ્રિયતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL)ની શરૂઆત પછી હરમનપ્રીતની બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં વધારો થયો છે. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમોનું પ્રદર્શન અને તેણે યુવા ખેલાડીઓમાં જે આત્મવિશ્વાસ જગાડ્યો છે તે દર્શાવે છે કે તે ફક્ત ખેલાડી નથી, પરંતુ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટમાં એક નવા યુગની લીડર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે